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"Молился на коленях": украинский солдат жестами упрашивал оператора беспилотника ВС РФ не бросать на него гранату

Оператор ОРБ "Спарта" рассказал о мольбе раненого украинского солдата, который жестами просил не бросать на него гранату
"Молился на коленях": украинский солдат жестами упрашивал оператора беспилотника ВС РФ не бросать на него гранату

Фото: МК

Раненый украинский боец на коленях умолял не сбрасывать на него гранату, общаясь через видеокамеру российского БПЛА с оператором этого дрона. В Сеть попали эти кадры.

Дроном управляли бойцы ОРБ "Спарта", они и рассказали изданию "МК", о чем просил украинец и что последовало потом.

Оператор дрона, командир ОРБ "Спарта" Артем Жога проинформировал, что кадры, безусловно, жалостливые, но на войне жалости к врагу быть не может, даже если этот враг безоружен, ранен или пленен.

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