Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Мокрый снег и заморозки: Гидрометцентр объявил о резком похолодании с 7 июня

В июне 2025 года Россия столкнулась с аномальны...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Аномальное июньское похолодание: причины и последствия для регионов России

В начале июня 2025 года в России наблюдается аномальное похолодание, которое заставило многих жителей достать зимнюю одежду. Главным фактором этого явления стал мощный антициклон, охвативший Поволжье и вызвавший резкие колебания температур. В некоторых местах температура днём может достигать +24°C, а ночью опускаться ниже нуля.

Какой ущерб может принести похолодание?

Наибольшие перепады температуры ожидаются в Омской и Тюменской областях, где ночные температуры могут опуститься до -10°C, а также возможен мокрый снег. В Северном Красноярском крае, Якутии (где ночью температура опустится до -3°C) и Южном Урале также ожидаются холодные ночи с температурами до -3°C. Такие условия могут серьёзно повлиять на садовые растения.

Перепады температур в центральных и северных регионах

В Татарстане, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, жители замечают резкие перепады температур: днём ещё сохраняется майское тепло, а ночью приходится использовать обогреватели. Центральная Россия, в свою очередь, избегает заморозков, но столкнется с продолжительными дождями.

На юге страны — жара и грозы

На юге России в это время установилась жара, температура местами достигает +33°C. Жителей Алтая и Тувы предупредили о риске сильных ливней, града и шквалистого ветра (до 25 м/с).

Неопределённость климата

Июньское похолодание наглядно демонстрирует климатическую непредсказуемость страны: одни регионы готовятся к заморозкам, другие — страдают от жары, а третьи — сталкиваются с экстремальными погодными явлениями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

За 10 лет Иннополис принёс 32,4 миллиарда в налоговую казну

Интересное в Казани

день назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

в холодильнике пахнет плесенью что делать

Новости Татарстана

22 часа назад

В ГАИ Татарстана выложили фотографии жуткого ДТП в Нижнекамске

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань задыхается от жары: рассказываем, что пить, чтобы не свариться

азиатский макияж в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Глава больницы в Нижнекамске дал показания против Марселя Миннуллина

Новости Татарстана

день назад

На пожаре в Казани заживо сгорела прикованная к кровати бабушка

Не у нас

день назад

В Леста Играх прокомментировали решение суда

Новости Казани

день назад

Защита бывшего ректора КФУ обжаловала приговор по делу о заказном убийстве

Новости Казани

день назад

Кассация истребовала дело о «раскулачивании» семьи бывшего ректора КАИ Алибаева
Лонгриды
час назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Новости Татарстана

57 минут назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона

Интересное в Казани

день назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

Новости Татарстана

час назад

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Новости Татарстана

2 часа назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев
Прокуратура в Челнах выявила нарушения при стро...
Новости Татарстана
час назад

Прокуратура в Челнах выявила нарушения при строительстве школы и поликлиники

Новости Казани

2 часа назад

После вмешательств прокуратуры Казани участнику СВО выплачена зарплата

Новости Татарстана

3 часа назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года

Не у нас

3 часа назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов
Город рядом, природа вокруг: собрали коттеджные...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Город рядом, природа вокруг: собрали коттеджные посёлки для комфортной жизни за Казанью