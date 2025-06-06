Мокрый снег и заморозки: Гидрометцентр объявил о резком похолодании с 7 июня

Аномальное июньское похолодание: причины и последствия для регионов России

В начале июня 2025 года в России наблюдается аномальное похолодание, которое заставило многих жителей достать зимнюю одежду. Главным фактором этого явления стал мощный антициклон, охвативший Поволжье и вызвавший резкие колебания температур. В некоторых местах температура днём может достигать +24°C, а ночью опускаться ниже нуля.

Какой ущерб может принести похолодание?

Наибольшие перепады температуры ожидаются в Омской и Тюменской областях, где ночные температуры могут опуститься до -10°C, а также возможен мокрый снег. В Северном Красноярском крае, Якутии (где ночью температура опустится до -3°C) и Южном Урале также ожидаются холодные ночи с температурами до -3°C. Такие условия могут серьёзно повлиять на садовые растения.

Перепады температур в центральных и северных регионах

В Татарстане, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях, жители замечают резкие перепады температур: днём ещё сохраняется майское тепло, а ночью приходится использовать обогреватели. Центральная Россия, в свою очередь, избегает заморозков, но столкнется с продолжительными дождями.

На юге страны — жара и грозы

На юге России в это время установилась жара, температура местами достигает +33°C. Жителей Алтая и Тувы предупредили о риске сильных ливней, града и шквалистого ветра (до 25 м/с).

Неопределённость климата

Июньское похолодание наглядно демонстрирует климатическую непредсказуемость страны: одни регионы готовятся к заморозкам, другие — страдают от жары, а третьи — сталкиваются с экстремальными погодными явлениями.