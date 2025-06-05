Мокрый снег и заморозки: Гидрометцентр объявил о резком похолодании с 6 июня

В начале июня 2025 года жители многих регионов России столкнулись с аномальным похолоданием, которое заставило снова достать зимнюю одежду.

Причиной этого явления стал мощный антициклон, охвативший Поволжье, который привел к резким температурным колебаниям: днем температура может достигать +24°C, а ночью опускаться ниже нуля.

Наибольшие перепады ожидаются в Омской и Тюменской областях, где ночные температуры могут упасть до -10°C, а также возможен мокрый снег. Серьезное похолодание затронет север Красноярского края, Якутию (где ночью температура опустится до -3°C) и Южный Урал (температура также опустится до -3°C). Эти условия представляют угрозу для садовых растений.

В Татарстане, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях перепады температур особенно заметны: днем – майское тепло, а ночью приходится включать обогреватели. Центральная Россия, в свою очередь, избежит морозов, но столкнется с продолжительными дождями.

На юге страны в это время установилась жара, с температурой до +33°C. Жителей Алтая и Тувы предупредили о риске града, шквалистого ветра (до 25 м/с) и сильных ливней.

Июньское похолодание наглядно иллюстрирует климатическую непредсказуемость: одни регионы готовятся к заморозкам, другие изнывают от жары, а третьи сталкиваются с экстремальными погодными условиями, сообщает pg13.