«Мой любимый режиссер»: Снигирь опубликовала нежное фото с Цыгановым

В своём последнем посте в социальных сетях Юлия Снигирь поделилась с поклонниками особенным снимком, на котором она нежно целует своего мужа, Евгения Цыганова, на фоне киносъёмок. Актёр и режиссёр в этот момент увлечённо работал с камерой, демонстрируя свою страсть к искусству кинематографа. Юлия, элегантно одетая в серое пальто с мехом и светлый берет, с любовью смотрит на своего супруга, подписав фото словами: «Мой любимый режиссёр».

Этот пост быстро завоевал сердца поклонников, подчеркнув глубокую связь и взаимное уважение между супругами. Юлия и Евгений официально стали мужем и женой в 2019 году, хотя их общий сын Федор появился на свет ещё за три года до свадьбы. Евгений известен своей многодетностью: от первого брака у него семеро детей.

Их дочь Полина Цыганова следует по стопам своих знаменитых родителей, укрепляя актёрскую династию своими успехами в кино. Она уже успела прославиться ролями в фильмах «110» и «Чистый лист», последний из которых удостоился главного приза на фестивале «Короче».

Этот личный и профессиональный момент из жизни Снигирь и Цыганова иллюстрирует, как творчество и любовь могут гармонично сочетаться, вдохновляя друг друга на новые достижения и укрепляя семейные узы, пишет kino.mail.ru