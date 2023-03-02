"Мочить в сортире?": Россия знает, что делать в ответ на атаку террористов в Брянской области, у страны есть большой опыт

РИА Новости: Россия знает, что нужно делать в ответ на атаку диверсантов на Брянскую область

Настоящее положение дел в Брянской области до сих пор не до конца понятно. Пока можно лишь повторить официальное заявление, которое говорит о том, что ФСБ и Минобороны проводят совместные мероприятия в Климовском районе для уничтожения нарушивших границу вооруженных украинских националистов, пишет РИА Новости.

Как говорится в публикации, было бы неверным называть нападавших ДРГ. Они -террористическое вооруженное формирование, а не разведгруппа.

"Это лишь еще раз подтверждает, что Украина является государством-террористом. Целью нападения стало не военное учреждение, а гражданское население, включая детей. Это чистой воды терроризм. Из всего этого следует два ключевых момента. Во-первых, обычно террористические методы применяются силами, осознающими свое поражение. Это единственный способ, который может изменить сложившуюся ситуацию в их пользу. В данном случае это означает, что дела у Киева очень плохи и он это понимает", - говорится в сообщении.

Второе - и самое главное: Россия имеет очень большой и успешный опыт борьбы с террористами. Россияне помнят то самое путинское "никаких переговоров, мочить в сортире", а наша стойкость, мужество, упорство и безжалостное уничтожение террористов — это проверенные методы, которые помогли нам справиться с мерзостью терроризма в прошлом.

Теперь России предстоит применить свой опыт вновь. Однако в данном случае задача стоит более масштабная, так как источником террористической угрозы является не конкретная политическая сила или отдельные люди, а целое государство.