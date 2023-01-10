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Мобилизованный и раненый в зоне СВО журналист рассказал о большой проблеме "трехсотых"

Мобилизованный и раненый в зоне СВО журналист рассказал о большой проблеме "трехсотых"

Фото: sila-rf.ru

Военный журналист Никита Третьяков, мобилизованный в сентябре и участвующий в боях СВО, рассказал о своем ранении и дал советы новобранцам. По словам корреспондента, получить ранение бойцы могут в любой момент. Нет универсального способа защититься.

"Прилетам на наши позиции никто уже не удивляется, происходит это практически круглосуточно. И вот очередной прилет — разрыв где-то метрах в пятидесяти от меня, "наградил" меня осколком в руку", — говорит Третьяков в интервью "МК".

Осколок отрикошетил от кости и вышел из тела, но медицинское наблюдение военкору все-таки потребовалось. При этом Третьяков обратил внимание на большое количество проблем, с которыми сталкиваются раненые или, как их называют военные, "трехсотые".

Госпитали сталкиваются с проблемой учета поступивших бойцов. У многих военнослужащих нет данных о себе и подразделении, в котором проходит служба. Также эвакуированные на территорий, не затронутых специальной военной операцией, сталкиваются с отсутствием связи.

"Даже если у военнослужащего есть местная SIM-карта того региона, где он нес службу, к примеру, Луганская или Донецкая, то на других территориях она просто не работает", — рассказал корреспондент.

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