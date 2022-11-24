Мобилизованные в одном из регионов сложили оружие и написали рапорты, отказавшись идти на передовую

Мобилизованные из Новосибирска объяснили, почему они сложили оружие и написали рапорты об отказе возвращаться на передовую.

Как пишет NGS, мобилизованные пожаловались на слабую подготовку. По словам одного из мужчин, из подготовки перед отправкой на передовую, можно вспомнить лишь бесконечные многочасовые построения. На стрельбище мобилизованные были считанные разы. Вместо метания гранат бросали шишки. В части им заявили, что боевое сглаживание будет проходить уже в зоне СВО, однако новосибирцев отправили сразу на передовую - окапываться.

Как рассказал один из мобилизованных, уже на передовой он лично обучал одного из призывников разбирать и чистить автомат, он не умел даже этого.

Родственники обратились по данному факту в военную прокуратуру.

Сейчас мобилизованных из Новосибирска, написавших рапорты о несогласии воевать без подготовки на передовой, перевезли в приграничный поселок. Какова будет их дальнейшая судьба, пока не известно.