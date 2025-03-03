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Мобилизация в России весной 2025: Кремль сделал четкое заявление

текущее положение и возможные сценарии мобилиза...

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В 2025 году обсуждение мобилизации в России не утихает, несмотря на уверения официальных лиц в том, что массовый призыв граждан не предвидится.

Однако, по слухам из западной прессы, возникшие из-за проблем с набором добровольцев, новая мобилизационная кампания может быть запущена уже в марте. Западные эксперты предполагают, что без частичной мобилизации российские власти могут столкнуться с необходимостью пересмотреть свои военные планы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, подтвердил, что текущий указ о мобилизации остаётся активным, поскольку охватывает различные аспекты, включая и необходимые меры для поддержки военных операций.

На фоне таких сообщений министр обороны РФ Андрей Белоусов выразился о том, что приоритет отдаётся контрактной службе, и массовый призыв, подобный тому, что был осенью 2022 года, не планируется. Он подчеркнул, что военное образование играет ключевую роль в подготовке квалифицированных кадров для армии.

Президент Владимир Путин в последнем обращении отметил, что мобилизация, проведённая в 2022 году, была завершена, и дополнительный призыв в настоящее время не требуется. По его словам, достаточно военнослужащих участвует в действиях, чтобы успешно выполнять задачи. Однако он упомянул о планах на мобилизацию квалифицированных инженеров и значительное увеличение числа специалистов к 2030 году.

В Госдуме также прокомментировали ситуацию, отрицая необходимость в новой волне мобилизации и подчеркивая успешность набора на контрактной основе.

Нововведения в правилах мобилизации вступят в силу с марта 2025 года. Ожидается ужесточение условий бронирования, особенно для частных и региональных властей, при этом отсрочка для IT-специалистов останется в силе, сообщает mosaica.ru.

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