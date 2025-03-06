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Мобилизация в России этой весной 2025: Кремль уже дал четкое заявление

Парламентский комитет по обороне изучает мобили...

inosmi.ru

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В 2025 году тема мобилизации продолжает оставаться в центре общественного внимания. Парламентский комитет по обороне активно изучает все аспекты мобилизационной подготовки, при этом официальные лица заявляют, что новый призыв не планируется.

Тем не менее, западные СМИ и аналитики предполагают, что в марте может начаться новый этап мобилизации. Основной причиной этих прогнозов называют трудности с набором добровольцев, что может вынудить власти прибегнуть к частичной мобилизации для выполнения военных задач.

Официальные заявления

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что активная фаза мобилизации завершена. Однако действующий указ охватывает не только призыв, но и другие меры. Министр обороны Андрей Белоусов добавил, что в приоритете привлечение контрактников и добровольцев, а мобилизация рассматривается как крайняя мера.

Президент Владимир Путин также заявил, что в настоящее время мобилизация не требуется. По его словам, численность армии в 700 тысяч человек вполне достаточна для выполнения всех поставленных задач. Он подчеркнул, что военная стратегия нацелена на постепенное вытеснение противника без необходимости дополнительных мобилизационных шагов.

Грядущие изменения и новые правила

Одним из важных направлений остаётся образовательная инициатива, направленная на подготовку миллиона инженерных специалистов к 2030 году. С марта 2025 года вступят в силу новые правила мобилизационной подготовки, которые предполагают ужесточение условий бронирования. Эта мера позволит оставить такую возможность только для федеральных структур и Министерства обороны.

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