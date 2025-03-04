Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Мобилизация в России этой весной 2025: Кремль сделал четкое заявление

Вопросы мобилизации в России остаются актуальны...

polit74.ru

Подписаться на Дзен.канал

Тема мобилизации в России продолжает быть в центре обсуждения, особенно с учетом слухов о возможной новой волне призыва. В ответ на эти вопросы члены парламентского оборонного комитета взяли на себя задачу прояснить ситуацию и рассказать, что нас ждет в 2025 году.

Несмотря на заверения официальных лиц, что дополнительный призыв не требуется, некоторые зарубежные источники и телеграм-каналы предполагают, что Россия может столкнуться с необходимостью новой мобилизации уже в марте следующего года. Эти прогнозы основываются на сложностях с набором добровольцев, что, по мнению экспертов, может привести к необходимости частичной мобилизации для поддержания военных операций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что, хотя основная волна мобилизации завершена, указ о мобилизации продолжает действовать, охватывая не только призыв граждан, но и другие мероприятия, связанные с военными нуждами.

Министр обороны Андрей Белоусов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации в прошлом году, отметил, что основной акцент в комплектовании армии сделан на контрактников и добровольцев, а не на мобилизацию.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на данный момент мобилизация не требуется, подчеркивая, что военные задачи успешно решаются силами действующего состава армии, насчитывающего около 700 тысяч человек. Путин также добавил, что стратегия заключается в постепенном вытеснении противника, без необходимости нового призыва.

Одним из важнейших направлений остается подготовка инженерных кадров. В рамках масштабной образовательной инициативы планируется подготовить миллион новых специалистов к 2030 году.

Кроме того, с марта 2025 года вступают в силу новые правила мобилизационной подготовки. Они предусматривают более жесткие меры бронирования, которые будут применяться исключительно к федеральным структурам и Министерству обороны, что может стать важным шагом в адаптации системы к изменяющимся условиям на границах и в зоне военных действий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Куда переехать в 2025 году? Лучшие предложения от застройщиков Казани

дезинфекция москва официальный сайт

Не у нас

5 часов назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Интересное в Казани

2 дня назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

строительство забора в самаре в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу

Новости Казани

день назад

Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

11 часов назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Новости Казани

день назад

В Казани 29 июня прогремит VK Fest

Новости Татарстана

день назад

Прокурор просит изъять имущество экс-замглавы МВД Татарстана
Новости Казани
5 часов назад

На строительство поликлиники в казанском ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд

Средства для реализации проекта поступят как из...

Не у нас

4 часа назад

Первые континенты на Земле могли появиться благодаря метеоритам

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

Новости Татарстана

4 часа назад

Директор нижнекамского «Нефтемонтажинжиниринга» задолжал 46 рабочим более 6 млн

Не у нас

6 часов назад

Радиостанция Судного в феврале 46 раз вышла в эфир
В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажетс...
Не у нас
3 часа назад

В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажется в суде

Не у нас

6 часов назад

Израильские археологи изучают судно времен царя Ирода

Не у нас

6 часов назад

Священник рассказал о том, почему нужно жить не для себя

Новости Казани

7 часов назад

Самолет рейса Душанбе - Казань вернулся в аэропорт из-за неполадок
Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани...
Интересное в Казани
4 дня назад

Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани рассказала о своем пути к идеальной улыбке