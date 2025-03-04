Мобилизация в России этой весной 2025: Кремль сделал четкое заявление

Тема мобилизации в России продолжает быть в центре обсуждения, особенно с учетом слухов о возможной новой волне призыва. В ответ на эти вопросы члены парламентского оборонного комитета взяли на себя задачу прояснить ситуацию и рассказать, что нас ждет в 2025 году.

Несмотря на заверения официальных лиц, что дополнительный призыв не требуется, некоторые зарубежные источники и телеграм-каналы предполагают, что Россия может столкнуться с необходимостью новой мобилизации уже в марте следующего года. Эти прогнозы основываются на сложностях с набором добровольцев, что, по мнению экспертов, может привести к необходимости частичной мобилизации для поддержания военных операций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что, хотя основная волна мобилизации завершена, указ о мобилизации продолжает действовать, охватывая не только призыв граждан, но и другие мероприятия, связанные с военными нуждами.

Министр обороны Андрей Белоусов, выступая на пленарном заседании Совета Федерации в прошлом году, отметил, что основной акцент в комплектовании армии сделан на контрактников и добровольцев, а не на мобилизацию.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что на данный момент мобилизация не требуется, подчеркивая, что военные задачи успешно решаются силами действующего состава армии, насчитывающего около 700 тысяч человек. Путин также добавил, что стратегия заключается в постепенном вытеснении противника, без необходимости нового призыва.

Одним из важнейших направлений остается подготовка инженерных кадров. В рамках масштабной образовательной инициативы планируется подготовить миллион новых специалистов к 2030 году.

Кроме того, с марта 2025 года вступают в силу новые правила мобилизационной подготовки. Они предусматривают более жесткие меры бронирования, которые будут применяться исключительно к федеральным структурам и Министерству обороны, что может стать важным шагом в адаптации системы к изменяющимся условиям на границах и в зоне военных действий.