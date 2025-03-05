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Мобилизация в России этой весной 2025: Кремль дал четкое заявление

В 2025 году в России продолжают обсуждать вопро...

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В 2025 году тема мобилизации продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в России. Парламентский комитет по обороне занимается анализом различных аспектов мобилизационной подготовки, чтобы прояснить ситуацию.

Несмотря на заявления официальных лиц о том, что дополнительный призыв не планируется, западные СМИ и ряд информационных ресурсов высказывают предположения о возможном новом этапе мобилизации уже в марте.

Эксперты объясняют эти слухи сложностями в наборе добровольцев, что может привести к необходимости частичной мобилизации для выполнения военных задач.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что мобилизация в её активной фазе завершена, но действующий указ охватывает широкий перечень мероприятий, выходящих за рамки традиционного призыва. Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что основное внимание уделяется привлечению контрактников и добровольцев, а мобилизационные механизмы рассматриваются как вспомогательный инструмент.

Президент Владимир Путин также заявил, что в текущих условиях необходимости в мобилизации нет. Он отметил, что численность армии составляет около 700 тысяч человек, что позволяет успешно выполнять поставленные задачи. Более того, стратегия военных действий направлена на постепенное ослабление противника без дополнительных мобилизационных шагов.

Кроме того, продолжается реализация образовательной инициативы по подготовке миллиона инженеров к 2030 году. В то же время, с учётом возможного обострения ситуации в зоне боевых действий и на границах, с марта 2025 года начнут действовать новые правила мобилизационной подготовки. Они предполагают ужесточение условий бронирования, оставляя эту возможность только для федеральных структур и Министерства обороны.

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