Мобилизация в России 2025: вторая волна неизбежна, тревожные сведения из Курской области

Россия вступила в 2025 год в период сложных геополитических испытаний. Специальная военная операция, стартовавшая 6 марта 2022 года, продолжает оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Пока военные удерживают позиции на фронте, общество активно обсуждает возможность новой мобилизации.

Ожидается ли вторая волна мобилизации?

Этот вопрос остается открытым, а слухи о возможном призыве активно распространяются как в российских, так и в зарубежных СМИ. Однако однозначного ответа эксперты не дают – окончательное решение будет зависеть от ряда факторов.

Какие факторы могут повлиять?

Ситуация на линии фронта – Боевые действия продолжаются, и конфликт пока далек от завершения. Российская армия добивается успехов, но Украина получает поддержку от Запада, что усложняет оперативную обстановку.

Оценка военных ресурсов – По мнению военного аналитика Юрия Подоляки, стратегическое преимущество требует увеличения людских и материальных резервов.

Обострение обстановки в приграничных регионах – В Курской области фиксируются обстрелы и диверсии, что требует дополнительного усиления сил безопасности.

Где идут самые ожесточенные бои?

Донецкое и Авдеевское направления – Активное разрушение оборонительных линий ВСУ.

Купянск и Красный Лиман – ВСУ проводят контратаки, требующие от российских войск постоянного поддержания боеготовности.

Мнения экспертов: аргументы за и против мобилизации

За мобилизацию:

Необходимость ротации военных, находящихся на фронте с 2022 года.

Поддержание численности армии для удержания территорий и проведения наступательных операций.

Компенсация потерь личного состава.

Против мобилизации:

Достаточное количество контрактников и добровольцев.

Высокие экономические затраты на мобилизацию.

Возможный рост социального напряжения.

На данный момент власти не объявляли о новой волне мобилизации. Итоговое решение будет зависеть от ситуации на фронте, военных ресурсов и общего состояния страны.