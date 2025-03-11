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Мобилизация в России 2025: вторая волна неизбежна, тревожные сведения из Курской области

В 2025 году вопрос новой волны мобилизации оста...

ngs.ru

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Россия вступила в 2025 год в период сложных геополитических испытаний. Специальная военная операция, стартовавшая 6 марта 2022 года, продолжает оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.

Пока военные удерживают позиции на фронте, общество активно обсуждает возможность новой мобилизации.

Ожидается ли вторая волна мобилизации?

Этот вопрос остается открытым, а слухи о возможном призыве активно распространяются как в российских, так и в зарубежных СМИ. Однако однозначного ответа эксперты не дают – окончательное решение будет зависеть от ряда факторов.

Какие факторы могут повлиять?

  • Ситуация на линии фронта – Боевые действия продолжаются, и конфликт пока далек от завершения. Российская армия добивается успехов, но Украина получает поддержку от Запада, что усложняет оперативную обстановку.
  • Оценка военных ресурсов – По мнению военного аналитика Юрия Подоляки, стратегическое преимущество требует увеличения людских и материальных резервов.
  • Обострение обстановки в приграничных регионах – В Курской области фиксируются обстрелы и диверсии, что требует дополнительного усиления сил безопасности.

Где идут самые ожесточенные бои?

  • Донецкое и Авдеевское направления – Активное разрушение оборонительных линий ВСУ.
  • Купянск и Красный Лиман – ВСУ проводят контратаки, требующие от российских войск постоянного поддержания боеготовности.

Мнения экспертов: аргументы за и против мобилизации

За мобилизацию:

  • Необходимость ротации военных, находящихся на фронте с 2022 года.
  • Поддержание численности армии для удержания территорий и проведения наступательных операций.
  • Компенсация потерь личного состава.

Против мобилизации:

  • Достаточное количество контрактников и добровольцев.
  • Высокие экономические затраты на мобилизацию.
  • Возможный рост социального напряжения.

На данный момент власти не объявляли о новой волне мобилизации. Итоговое решение будет зависеть от ситуации на фронте, военных ресурсов и общего состояния страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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