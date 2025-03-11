Мобилизация в России 2025: вторая волна неизбежна, тревожные сведения из Курской области
ngs.ru
Россия вступила в 2025 год в период сложных геополитических испытаний. Специальная военная операция, стартовавшая 6 марта 2022 года, продолжает оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.
Пока военные удерживают позиции на фронте, общество активно обсуждает возможность новой мобилизации.
Ожидается ли вторая волна мобилизации?
Этот вопрос остается открытым, а слухи о возможном призыве активно распространяются как в российских, так и в зарубежных СМИ. Однако однозначного ответа эксперты не дают – окончательное решение будет зависеть от ряда факторов.
Какие факторы могут повлиять?
- Ситуация на линии фронта – Боевые действия продолжаются, и конфликт пока далек от завершения. Российская армия добивается успехов, но Украина получает поддержку от Запада, что усложняет оперативную обстановку.
- Оценка военных ресурсов – По мнению военного аналитика Юрия Подоляки, стратегическое преимущество требует увеличения людских и материальных резервов.
- Обострение обстановки в приграничных регионах – В Курской области фиксируются обстрелы и диверсии, что требует дополнительного усиления сил безопасности.
Где идут самые ожесточенные бои?
- Донецкое и Авдеевское направления – Активное разрушение оборонительных линий ВСУ.
- Купянск и Красный Лиман – ВСУ проводят контратаки, требующие от российских войск постоянного поддержания боеготовности.
Мнения экспертов: аргументы за и против мобилизации
За мобилизацию:
- Необходимость ротации военных, находящихся на фронте с 2022 года.
- Поддержание численности армии для удержания территорий и проведения наступательных операций.
- Компенсация потерь личного состава.
Против мобилизации:
- Достаточное количество контрактников и добровольцев.
- Высокие экономические затраты на мобилизацию.
- Возможный рост социального напряжения.
На данный момент власти не объявляли о новой волне мобилизации. Итоговое решение будет зависеть от ситуации на фронте, военных ресурсов и общего состояния страны.
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