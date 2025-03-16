Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Мобилизация в России 2025: Шансы второй волны и тревожные сигналы из Курской области

Вопрос о возможной второй волне мобилизации в Р...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Вопрос о возможной второй волне мобилизации в России остается актуальным и вызывает широкий общественный резонанс. В СМИ и социальных сетях распространяются различные слухи, но окончательное решение зависит от ситуации на фронте и стратегических планов руководства страны.

Факторы, влияющие на мобилизацию

Главным определяющим фактором остается ход боевых действий. Несмотря на успехи российской армии, конфликт на Украине продолжается, а Киев получает военную поддержку от западных стран. По данным из открытых источников, ожесточенные сражения идут в районе Донецка, Авдеевки, а также на Купянском и Краснолиманском направлениях, где ВСУ проводят контратаки.

Военный эксперт Юрий Подоляка отмечает, что российские войска продвигаются вперед, но успешное завершение боевых действий потребует значительных ресурсов, в том числе человеческих.

Дополнительное внимание привлекает ситуация в Курской области, где фиксируются атаки беспилотников и диверсии. В связи с этим могут быть усилены меры безопасности и увеличено военное присутствие в регионе.

Аргументы за и против мобилизации

В пользу мобилизации:

  • Необходимость ротации военнослужащих, участвующих в боевых действиях с 2022 года.
  • Дополнительные силы для проведения наступательных операций и удержания территорий.
  • Восполнение потерь личного состава.

Против мобилизации:

  • Достаточное количество контрактников и добровольцев для выполнения текущих задач.
  • Высокая стоимость мобилизационных мероприятий и возможное негативное влияние на экономику.
  • Риск усиления социального напряжения.

Окончательное решение пока не принято

Судьба второй волны мобилизации остается неопределенной и будет зависеть от дальнейшего развития военной и политической обстановки. На данный момент власти делают ставку на привлечение контрактников и добровольцев, однако при изменении ситуации возможен пересмотр подходов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Аномальная жара и затопленные дороги: чем опасна весна 2025 года в Татарстане?

Не у нас

17 часов назад

Ученые выяснили насколько высока вероятность уничтожение человечества из-за ИИ

какое масло отпугивает тараканов

Не у нас

17 часов назад

К 2030 году выращивать зубы станет возможным

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

детская кроватка в аренду в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани активно обсуждают сельскохозяйственную ярмарку

Новости Казани

17 часов назад

Жители недовольны: в Казани построят 5 мусороперерабатывающих комплекса

Новости Казани

день назад

Кризис нипочем, казанцы продолжают активно скупать квартиры в элитных ЖК

Новости Казани

17 часов назад

Что дороже: хобби или квартира?
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь

По словам блогера, она уже прошла все медицинск...

Не у нас

55 минут назад

Японские ученые создали уникальную биогибридную руку с человеческими мышцами

Не у нас

час назад

Стало ясно, в каком году уровень кислорода на Земле станет непригодным для жизни

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Закидывайте в воду — и картошка будет вкуснее: даже сливочное масло не понадобится — получается рассыпчатая и ароматная

Новости Казани

5 часов назад

Стоматологи Татарстана дали советы родителям, как защитить детей от кариеса
Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, ...
Новости Казани
2 дня назад

Таксиста, сбившего 11 казанцев на Вишневского, доставили в суд

Новости Татарстана

5 часов назад

Налог 40 тысяч за бездетность и запрет алкоголя. Как хотят повысить рождаемость?

Новости Татарстана

6 часов назад

МЧС в Татарстане с трудом спасли мужчину, который провалился под лед

Не у нас

6 часов назад

Что случилось с самой читающей страной в мире?
Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, гд...
Интересное в Казани
5 дней назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья