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Мобилизация уже с апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Владимира Путина

С апреля 2025 года стартует весенний призыв в а...

culture.ru

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С наступлением апреля в России стартует весенняя призывная кампания.

В 2025 году она пройдёт с учётом ряда изменений, которые могут повлиять на многих граждан призывного возраста.

Основные изменения — возраст и штрафы

С 1 января 2024 года в силу вступили обновлённые правила: теперь в армию могут призывать до 30 лет включительно. Ранее верхний возрастной предел составлял 27 лет. Но стоит уточнить — новые правила касаются только тех, кому 27 исполнилось уже после вступления закона в силу.

Одновременно были ужесточены санкции за уклонение от службы. В частности, за неявку по повестке теперь придётся заплатить до 30 тысяч рублей, хотя ранее штраф не превышал 10 тысяч.

Когда начнётся призыв

По предварительным данным, весенний призыв начнётся 1 апреля. Ожидается, что соответствующий указ будет подписан президентом России в ближайшее время.

Мобилизация не планируется

Важно подчеркнуть, что речь идёт о плановой призывной кампании, а не о мобилизации. Последняя в настоящее время не рассматривается, сообщает neva.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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