Мобилизация уже с апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Владимира Путина
culture.ru
С наступлением апреля в России стартует весенняя призывная кампания.
В 2025 году она пройдёт с учётом ряда изменений, которые могут повлиять на многих граждан призывного возраста.
Основные изменения — возраст и штрафы
С 1 января 2024 года в силу вступили обновлённые правила: теперь в армию могут призывать до 30 лет включительно. Ранее верхний возрастной предел составлял 27 лет. Но стоит уточнить — новые правила касаются только тех, кому 27 исполнилось уже после вступления закона в силу.
Одновременно были ужесточены санкции за уклонение от службы. В частности, за неявку по повестке теперь придётся заплатить до 30 тысяч рублей, хотя ранее штраф не превышал 10 тысяч.
Когда начнётся призыв
По предварительным данным, весенний призыв начнётся 1 апреля. Ожидается, что соответствующий указ будет подписан президентом России в ближайшее время.
Мобилизация не планируется
Важно подчеркнуть, что речь идёт о плановой призывной кампании, а не о мобилизации. Последняя в настоящее время не рассматривается, сообщает neva.
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