Мобилизация с начала апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Президента РФ Владимира Путина

В апреле 2025 года вступят в силу кардинальные изменения в законодательстве, касающиеся воинской обязанности в России.

Эти изменения затронут как возрастные рамки призывников, так и штрафы за уклонение от службы, значительно влияя на организацию весеннего призыва.

Расширение возрастного диапазона призывников

С весны 2025 года возрастной предел для призывников будет увеличен до 30 лет, что на три года выше текущего максимума в 27 лет. Это изменение затрагивает тех, кто уже достиг 27 лет, но еще не попал под действие предыдущих правил.

Усиление штрафных мер за неявку на военный учет

Нововведения также касаются штрафных санкций: с апреля 2025 года максимальный размер штрафа за уклонение от воинской обязанности увеличится до 30 тысяч рублей, что в три раза больше по сравнению с прежними 10 тысячами рублей.

Организация весеннего призыва 2025 года

Ожидается, что весенний призыв начнется 1 апреля после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным. Подчеркнем, что призыв будет проведен в обычном порядке и не будет связан с какими-либо мобилизационными мерами текущего года.