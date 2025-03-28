Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Мобилизация с начала апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Президента РФ Владимира Путина

В апреле 2025 года вступят в силу новые изменен...

tvc.ru

Подписаться на Дзен.канал

В апреле 2025 года вступят в силу кардинальные изменения в законодательстве, касающиеся воинской обязанности в России.

Эти изменения затронут как возрастные рамки призывников, так и штрафы за уклонение от службы, значительно влияя на организацию весеннего призыва.

Расширение возрастного диапазона призывников

С весны 2025 года возрастной предел для призывников будет увеличен до 30 лет, что на три года выше текущего максимума в 27 лет. Это изменение затрагивает тех, кто уже достиг 27 лет, но еще не попал под действие предыдущих правил.

Усиление штрафных мер за неявку на военный учет

Нововведения также касаются штрафных санкций: с апреля 2025 года максимальный размер штрафа за уклонение от воинской обязанности увеличится до 30 тысяч рублей, что в три раза больше по сравнению с прежними 10 тысячами рублей.

Организация весеннего призыва 2025 года

Ожидается, что весенний призыв начнется 1 апреля после подписания соответствующего указа президентом Владимиром Путиным. Подчеркнем, что призыв будет проведен в обычном порядке и не будет связан с какими-либо мобилизационными мерами текущего года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

На Аляске пилот с 2 детьми пережили ночь на крыле самолета после падения

Интересное в Казани

день назад

Всё дело в температуре: рассказываем, почему чередование тепла и холода весной особенно полезно

уничтожение клопов в квартире в москве с гарантией стоимость

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, что Земля может столкнуться с угрозой уничтожения

Интересное в Казани

2 дня назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог

юрист по лишению прав в Нижнем Новгороде

Не у нас

21 час назад

Китайский беспилотник обследовал глубину Марианской впадины

Лонгриды

17 часов назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

Новости Татарстана

20 часов назад

Врачи из Татарстана погибли на борту затонувшего батискафа в Египте

Не у нас

21 час назад

Эксперты рассказали, как умные бытовые вещи шпионят и крадут деньги

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в связи с утратой доверия уволен Ильшат Аминов
Интересное в Казани
день назад

Казань на IT-карте будущего: здесь не говорят о цифровизации — здесь её создают

Министр цифровизации рассказал, какие технологи...

Не у нас

46 минут назад

В Москве состоится фестиваль для поддержки начинающих артистов

Интересное в Казани

2 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения

Новости Казани

час назад

Все из-за любви: в Казани иностранцы устроили разборки с изнасилованием

Новости Татарстана

2 часа назад

Инспекторы ДПС в Бугульме спасли из пожара 3 человек и машину
В Актанышском районе водитель уснул за рулем и ...
Новости Татарстана
час назад

В Актанышском районе водитель уснул за рулем и устроил смертельное ДТП

Новости Казани

3 часа назад

В Казани из-за нарушений на 30 суток закрылся фаст-фуд «EVOS»

Не у нас

3 часа назад

Стало известно, почему телефон тормозит после обновления

Новости Казани

4 часа назад

На проспекте Победы в Казани трамвай сошел с рельсов
В России начинается запись детей в первый класс...
Интересное в Казани
4 дня назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка