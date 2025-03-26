Мобилизация с апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Владимира Путина

В апреле 2025 года в России начнется новая эра для призывников, поскольку вступают в силу значительные изменения в законе о воинской обязанности.

Эти поправки повлекут за собой ряд важных изменений в весеннем призыве.

Одно из ключевых нововведений касается возраста призывников. С 2024 года максимальный возраст призыва был увеличен до 30 лет, что на три года больше предыдущего предела в 27 лет. Это правило применяется к тем, кто достиг 27-летнего возраста после введения данного изменения.

Еще одно значительное обновление — увеличение штрафов за уклонение от военной службы. Теперь, вместо прежних 10 тысяч рублей, штраф может достигать до 30 тысяч рублей за неявку на военный учет по повестке.

Ожидается, что весенний призыв 2025 года официально начнется 1 апреля после того, как президент Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Важно отметить, что этот призыв будет проходить в обычном порядке, без связи с мобилизационными мероприятиями, которые в этом году не планируются.