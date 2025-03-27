Мобилизация с апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Президента РФ Владимира Путина

Апрель 2025 года ознаменует собой знаковые изменения в законодательстве о воинской обязанности в России, внося коррективы, которые существенно повлияют на процесс весеннего призыва.

Среди ключевых моментов нововведений — изменение возрастных рамок для призывников и ужесточение штрафных санкций за уклонение от службы.

Изменение возрастного ценза для призывников

Новая правовая норма, вступающая в силу с весны 2025 года, устанавливает максимальный возраст призыва на уровне 30 лет, что на три года превышает предыдущий предел в 27 лет. Это расширение возрастного диапазона касается граждан, которые достигли 27 лет уже после внесения данного изменения в закон.

Увеличение штрафов за уклонение от воинской службы

Еще одним значимым обновлением стало увеличение размера штрафов за неявку на военный учет. С этого года максимальный размер штрафа составит 30 тысяч рублей, что в три раза превышает прежнюю максимальную сумму в 10 тысяч рублей.

Планы на весенний призыв 2025 года

Весенний призыв начнется 1 апреля после официального подписания указа президентом Владимиром Путиным. Важно подчеркнуть, что призыв пройдет в стандартном порядке и не будет связан с мобилизационными мероприятиями, запланированными на текущий год.