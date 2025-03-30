Мобилизация с 1 апреля 2025? Кто поедет в армию по новому указу Владимира Путина

С наступлением апреля в России начинается очередная призывная кампания. В 2025 году для будущих солдат действуют новые правила, которые затронут большое число молодых людей.

Одно из главных изменений связано с возрастом призыва. С начала 2024 года верхняя граница была увеличена с 27 до 30 лет. Однако это правило действует только для тех, кто достиг 27-летия уже после вступления закона в силу.

Еще одно важное нововведение — увеличение штрафов за уклонение от службы. Теперь за неявку по повестке можно получить штраф до 30 тысяч рублей, тогда как раньше максимальное наказание составляло 10 тысяч.

Ожидается, что весенний призыв начнется 1 апреля. Для этого президент Владимир Путин должен издать соответствующий указ. При этом речь идет именно о регулярной призывной кампании, а не о мобилизации — её проведение в ближайшее время не планируется, пишет neva.today.