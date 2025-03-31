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Мобилизация с 1 апреля 2025? Кого заберут в армию по принятому указу Владимира Путина

С приближением апреля наступает и начало призыв...

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С приближением апреля наступает и начало призывной кампании 2025 года, которая будет сопровождаться несколькими важными изменениями, касающимися многих призывников.

Мобилизация с 1 апреля 2025 года? Кто попадет в армию по новому указу Путина

Весной 2025 года призывная кампания будет проходить с учетом ряда нововведений, которые вступили в силу в 2024 году. Одним из важных изменений является увеличение призывного возраста: с 1 января 2024 года он был повышен до 30 лет (раньше возраст призыва заканчивался на 27 годах). Однако это касается только тех, кто достиг 27 лет после начала действия новых правил.

Также в 2024 году значительно ужесточились штрафы за уклонение от призыва. Например, штраф за неявку по повестке увеличен с 10 до 30 тысяч рублей.

Весной 2025 года весенний призыв, по предположениям, начнется 1 апреля. До этого момента президент России Владимир Путин должен подписать соответствующий указ. Важно отметить, что это не мобилизация, которой в данный момент не ожидается, пишет neva.today.

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