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Мобилизация с 1 апреля 2025? Кого заберут в армию по опубликованному указу Владимира Путина

Весной 2025 года в России начнётся очередная пр...

объясняем.рф

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Весной 2025 года в России начнётся очередная призывная кампания, и она будет проходить по новым правилам, которые начали действовать с 2024 года.

Призывной возраст увеличен до 30 лет
Теперь на службу будут отправляться молодые люди вплоть до 30-летнего возраста. Ранее этот предел составлял 27 лет. Нововведение касается тех, кому исполнилось 27 лет уже после вступления закона в силу. Таким образом, под призыв попадают и те, кто ранее считал себя «вне зоны риска».

Штрафы за неявку выросли в три раза
Уклонение от повестки теперь может обойтись значительно дороже. Вместо прежнего максимального штрафа в 10 тысяч рублей, теперь неявка по повестке грозит выплатой до 30 тысяч рублей. Это сделано для повышения дисциплины и ответственности среди будущих солдат.

Когда начнётся призыв?
Предварительно, весенний призыв стартует 1 апреля. Точные даты будут озвучены после подписания указа президентом. При этом важно подчеркнуть: речь идёт именно о регулярной призывной кампании, и никакой мобилизации в настоящее время не планируется.

Эти изменения затрагивают большую часть молодых мужчин в стране. Поэтому каждому, кто может попасть под призыв, стоит заранее ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать недоразумений и штрафов, сообщает neva.today.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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