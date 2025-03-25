Мобилизация с 1 апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Владимира Путина

С наступлением апреля 2025 года начнется новый этап для призывников, так как вступают в силу изменения в законодательстве о воинской обязанности.

Эти обновления оказывают значительное влияние на процесс призыва в весенний период.

Из ключевых нововведений следует выделить изменение призывного возраста. С начала 2024 года максимальный возраст для призыва был увеличен до 30 лет вместо предыдущих 27. Отметим, что эти изменения касаются тех, кто достиг 27 лет после введения новых правил.

Кроме того, значительно увеличены штрафы за уклонение от службы. Если ранее за неявку по призывной повестке взимался штраф в размере 10 тысяч рублей, то теперь его размер составляет до 30 тысяч рублей.

Ожидается, что весенний призыв 2025 года стартует первого апреля, после того как соответствующий указ подпишет президент России Владимир Путин. Важно подчеркнуть, что предстоящий призыв не связан с мобилизацией, которая в текущем году не планируется, сообщает neva.today.