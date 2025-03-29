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Мобилизация с 1 апреля 2025? Кого отправят в армию по новому указу Владимира Путина

С приближением апреля в России стартует весення...

объясняем.рф

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С приближением апреля в России стартует весенняя призывная кампания. В 2025 году она пройдёт с рядом изменений, о которых стоит знать заранее.

Что изменилось?

Главное новшество касается возраста призыва. С начала 2024 года его верхнюю планку увеличили с 27 до 30 лет. Однако это правило распространяется только на тех, кому исполнилось 27 лет уже после вступления закона в силу, то есть с января прошлого года.

Штрафы стали строже

За уклонение от службы ужесточили наказание. Теперь за неявку по повестке без уважительной причины можно получить штраф до 30 тысяч рублей — это в три раза больше, чем раньше.

Когда начнётся призыв?

Ожидается, что весенний призыв стартует 1 апреля. Для этого президент Владимир Путин должен подписать соответствующий указ. При этом важно понимать: речь идёт именно о плановом призыве, а не о мобилизации. Пока она не предусмотрена.

Призывная кампания 2025 года охватит больше людей, чем раньше, — в первую очередь за счёт расширенного возрастного диапазона. Поэтому призывникам стоит внимательно следить за повестками и быть в курсе всех изменений, пишет neva.today.

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