Мобилизация с 1 апреля 2025? Кого будут отправлять в армию по новому указу Владимира Путина
crimea.ria.ru
Весенний призыв-2025: новые правила и возрастные рамки
В 2025 году весенний призыв в России пройдёт по новым правилам, которые начали действовать с начала прошлого года. Изменения касаются возраста призывников и штрафов за уклонение.
Призыв до 30 лет
Теперь на срочную службу могут попасть мужчины в возрасте до 30 лет. Ранее предел составлял 27 лет. Новое правило распространяется на тех, кто достиг 27-летия уже после вступления закона в силу. Таким образом, многие, кто раньше не подлежал призыву, теперь обязаны пройти службу.
Штрафы стали выше
Серьёзные изменения коснулись и ответственности за неявку по повестке. Если раньше максимальный штраф составлял 10 тысяч рублей, то теперь он вырос до 30 тысяч. Это сделано для того, чтобы повысить дисциплину и ответственность среди призывников.
Когда начинается призыв
Ожидается, что весенняя кампания стартует 1 апреля. Дата будет окончательно утверждена после выхода указа президента. Важно подчеркнуть: речь идёт именно о регулярном призыве, не связанного с мобилизацией.
Обновлённые правила делают требования строже и расширяют круг призывников. Поэтому молодым людям стоит заранее ознакомиться с новыми условиями и быть готовыми выполнить свой долг, сообщает neva.today.
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