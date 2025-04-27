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Мобилизация 2.0: Что может стать причиной еще одной волны массового набора в армию

Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Кра...

rutube.ru

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Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил россиян: поводов для новой мобилизации сейчас нет. По его словам, плановый набор контрактников и добровольцев продолжается без сбоев, а военкоматы справляются с потоком желающих.

Почему тревога всё же сохраняется?

Заявление Красова прозвучало на фоне сообщений в СМИ о возможной необходимости мобилизовать ещё миллион россиян. В интервью RTVI командир спецназа "Ахмат" Апти Алаутдинов допустил, что такой ресурс мог бы не только укрепить оборону, но и полностью отбить желание у Европы участвовать в конфликте против России. При этом он подчеркнул: это его личное мнение, а президент Владимир Путин пока заявил, что мобилизации не планируется.

Военные эксперты напоминают: необходимость мобилизации всегда зависит от реальной ситуации на фронте. И если в 2022 году частичную мобилизацию пришлось объявить неожиданно, то никто не может гарантировать, что подобного сценария не повторится.

Что может привести к новой мобилизации?

Причиной может стать:

  • Снижение числа добровольцев и контрактников;

  • Появление новых масштабных задач для армии;

  • Эскалация конфликта, особенно с участием стран Европы.

Пока приток добровольцев сохраняется, во многом благодаря повышению выплат, списанию долгов до 10 миллионов рублей и расширению льгот для военных. Но эксперты предупреждают: этот ресурс не бесконечен. И рано или поздно желающих воевать за деньги может стать меньше.

Особенно остро стоит вопрос ротации. Многие мобилизованные и контрактники воюют без полноценного отдыха уже второй год. Даже президент Путин признал, что проблема существует, но решения пока строят, исходя из ситуации на линии фронта.

Влияние внешних факторов

Пока новая американская администрация пытается продвинуть мирные переговоры, российские власти надеются обойтись имеющимися силами. Однако переговоры идут тяжело, и если ситуация на фронте не изменится, СВО может затянуться на годы.

Если конфликт эскалирует, особенно с прямым участием Европы, мобилизация может стать неизбежной. Сергей Шойгу уже предупреждал: ЕС активно формирует военные силы, направленные против России. Новая структура НАТО способна за полгода развернуть у границ России до 800 тысяч солдат.

Сдержать такую армию, по мнению экспертов, сможет только миллион русских бойцов. И тогда промедление может стоить слишком дорого.

Реальна ли новая мобилизация?

Власти ранее избегали повторной мобилизации, опасаясь негативных последствий для общества. Но в случае серьёзной угрозы осторожностью придётся пожертвовать.

Сейчас в запасе находятся сотни тысяч прошедших срочную службу молодых людей, которые считаются "идеальным контингентом" для пополнения армии. Поэтому собрать миллион мобилизованных — вполне реальная задача.

Что дальше?

Пока мобилизация официально не планируется. Но развитие событий может поставить руководство страны перед жёстким выбором: усиление армии или риск потери стратегических позиций, пишет svpressa.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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