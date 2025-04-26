Мобилизация 2.0: Что может послужить причиной новой волны массового набора в армию

Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов недавно заверил россиян: предпосылок для новой мобилизации нет. По его словам, военкоматы успешно справляются с набором контрактников и добровольцев.

Но так ли всё спокойно, как заявляют официальные лица?

Почему снова заговорили о мобилизации

Заявление Красова появилось на фоне сообщений в СМИ о якобы планах мобилизовать ещё миллион человек. И хотя официально это опровергли, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаутдинов прямо заявил: миллион штыков нужен для сдерживания противников.

По его мнению, Европа, при всех своих угрозах, тут же "сядет на хвост", если Россия продемонстрирует такую мощь. Алаутдинов подчеркнул, что это его личная позиция, но его пост в Главном военно-политическом управлении ВС РФ заставляет относиться к словам серьёзно.

Почему реальность сложнее

Военный эксперт Александр Жилин напоминает: на самом деле необходимость мобилизации всегда зависит от ситуации на фронте. Резкое ухудшение обстановки может в одночасье заставить пересмотреть планы — как это было осенью 2022 года.

Пока притока добровольцев хватает. Государство активно привлекает людей большими выплатами, списанием долгов, расширением льгот. Но рано или поздно ресурсы могут иссякнуть — и тогда без новой мобилизации не обойтись.

Особенно остро стоит проблема отсутствия полноценной ротации — мобилизованные и контрактники воюют без отдыха уже который год.

Путин признал, что вопрос ротации стоит остро, но решения будут принимать "исходя из реалий на линии боевого соприкосновения".

Мешает или спасает мирный процесс

Пока Россия воздерживается от масштабных решений в расчёте на мирные инициативы Дональда Трампа. Если удастся заморозить конфликт на текущих позициях, дополнительной мобилизации не потребуется.

Но переговоры идут тяжело. После провала встречи в Лондоне стало ясно: Зеленский не собирается идти на уступки. В Вашингтоне ещё пытаются продвигать свои мирные предложения, но если к концу апреля не будет прогресса, их усилия могут прекратиться.

Если война затянется на годы, потребность в новых силах станет очевидной.

Угроза эскалации

Есть ещё один риск: не затухание конфликта, а его обострение. В Кремле всерьёз рассматривают вероятность более активного вовлечения Европы в войну. Сергей Шойгу напомнил о масштабных планах НАТО по развертыванию войск у границ России.

Противостоять такому контингенту сможет только миллионная армия. И это потребует мобилизации.

Что готово сейчас

За время СВО срочную службу прошли уже 700–800 тысяч молодых людей. Каждый год призываются ещё по 300 тысяч. По мнению военных, это "идеальный контингент" для формирования нужной численности войск.

Проблема — в настроениях общества. Большая часть россиян не поддержит новую волну мобилизации с энтузиазмом. Но в случае обострения ситуации выбора может просто не остаться.

Как выразился Апти Алаутдинов: миллион русских солдат — и Европа сразу "сядет на хвост", пишет svpressa.ru.