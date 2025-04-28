Мобилизация 2.0: Что может быть причиной новой волны массового набора в армию

Замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил:

Идёт плановый набор контрактников.

Мобилизации не планируется.

Но на фоне активных обсуждений в СМИ такие заявления воспринимаются как сигнал: вопрос о мобилизации снова в актуальной повестке.

Откуда пошли слухи о «миллионе штыков»?

Инициатор обсуждения — Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ. В интервью RTVI он сказал:

«Если бы мы мобилизовали миллион человек, наши враги потеряли бы желание воевать.»

Хотя Алаутдинов подчеркнул, что это его личное мнение, занимаемая им должность делает слова более чем весомыми.

Состояние на сегодня: добровольцев хватает, но...

Пока Россия активно пополняет ряды армии контрактниками за счёт:

Увеличения выплат (до 1 млн рублей и более в ряде регионов),

Списания долгов (до 10 млн рублей),

Военной ипотеки и

Социальных льгот для семей военнослужащих.

Однако ресурс не бесконечен. Истощение, усталость и ограниченные возможности ротации могут изменить ситуацию в любой момент.

Почему мобилизация может понадобиться?

Провал мирных переговоров

Ставка на администрацию Трампа и возможность мирного урегулирования не оправдалась.

Переговоры в Лондоне сорвались, Вашингтон не смог надавить на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на поддержку Европы и США.

Растущее противостояние с НАТО

ЕС создаёт силы быстрого реагирования.

Планируется переброска до 800 тысяч солдат к границам России.

Военный бюджет Евросоюза увеличен до 800 млрд евро.

Военные источники прямо говорят:

«Чтобы сдержать такой контингент, России нужен миллион солдат.»

Кого могут призвать?

По экспертным оценкам:

В резерве — до 800 тысяч человек, прошедших срочную службу.

Каждый год — плюс 300 тысяч новобранцев.

Возраст, физическая подготовка и базовая обученность делают их «идеальным контингентом» для быстрой мобилизации.

Итог: мобилизация пока под вопросом, но уже в повестке

Официально — мобилизации нет.

Фактически — к ней могут быть готовы.

Возможные поводы для начала мобилизации:

Истощение добровольческого и контрактного ресурса.

Резкая эскалация конфликта с Западом.

Если мирные инициативы окончательно провалятся, а НАТО начнёт активное развертывание войск, решение о мобилизации может стать неизбежным.