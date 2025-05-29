Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Мне что, закрыться в четырёх стенах?»: певец SHAMAN раскрыл всю правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

SHAMAN и Екатерина Мизулина впервые публично об...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной: начало публичного романа

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и Екатерина Мизулина, председатель Лиги безопасного интернета, привлекают внимание общественности своим романом. Несмотря на закрытость певца в соцсетях, 9 марта на сольном концерте он впервые публично объявил об отношениях с Екатериной, пригласив её на сцену.

SHAMAN рассказал в «Пусть говорят», что идея выхода Екатерины в белом платье была его, и подчеркнул важность честности и открытости в личной жизни, чтобы не создавать иллюзий. Их история началась в 2023 году во время стрима Екатерины в честь Дня России, где звучала песня артиста «Я русский». Позже они встретились лично, и сейчас живут вместе.

По словам Екатерины, Ярослав хорошо ладит с её матерью, а с его родителями у них тоже гармоничные отношения. Журналисты интересовались будущими планами пары, но SHAMAN предпочитает не торопить события.

Публичность для них — способ честно строить отношения, а не повод для сплетен, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Технологии оживили «Титаник»

Интересное в Казани

день назад

Шея в зажиме, спина в узле: как массажисты “читают” наши стрессы

сэс истра официальный сайт

Не у нас

день назад

Мать пострадавшей при нападении в Байкальске сказала, что до ЧП ей звонила дочь

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани

ремонт трансмиссии в Москве

Новости Казани

день назад

В СК России доложат о расследовании по делу об изнасиловании в Казани

Лонгриды

22 часа назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Новости Татарстана

день назад

Серьезное ДТП произошло на Оренбургском тракте 27 мая

Новости Казани

день назад

В УФСИН РФ по Татарстану рассказали, что из СИЗО никто не сбегал

Новости Казани

20 часов назад

Суд приговорил бывшего ректора КФУ к 22 годам колонии
Лонгриды
3 часа назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Лето в Татарстане вступает в свои права — возду...

Новости Татарстана

26 минут назад

В Татарстане возбуждено уголовное дело после смерти мужчины на стройке

Интересное в Казани

день назад

Шея в зажиме, спина в узле: как массажисты “читают” наши стрессы

Новости Татарстана

2 часа назад

5 причин пойти на VK Fest в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане заметили пылевые вихри
Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого...
Новости Татарстана
7 часов назад

Депутат Госдумы Фаррахов заступился за избитого в Татарстане врача

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на Фучика сожгли «ГАЗель» и легковушку

Новости Татарстана

5 часов назад

30 врачей в Татарстане спасли от смерти пациентку с тотальным поражением легких

Не у нас

6 часов назад

В США женщина рассказала, что упала в ледяную воду и увидела врата рая
Когда ударит -30°, будет поздно: почему некотор...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам