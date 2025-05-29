«Мне что, закрыться в четырёх стенах?»: певец SHAMAN раскрыл всю правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Отношения SHAMAN и Екатерины Мизулиной: начало публичного романа

Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, и Екатерина Мизулина, председатель Лиги безопасного интернета, привлекают внимание общественности своим романом. Несмотря на закрытость певца в соцсетях, 9 марта на сольном концерте он впервые публично объявил об отношениях с Екатериной, пригласив её на сцену.

SHAMAN рассказал в «Пусть говорят», что идея выхода Екатерины в белом платье была его, и подчеркнул важность честности и открытости в личной жизни, чтобы не создавать иллюзий. Их история началась в 2023 году во время стрима Екатерины в честь Дня России, где звучала песня артиста «Я русский». Позже они встретились лично, и сейчас живут вместе.

По словам Екатерины, Ярослав хорошо ладит с её матерью, а с его родителями у них тоже гармоничные отношения. Журналисты интересовались будущими планами пары, но SHAMAN предпочитает не торопить события.

Публичность для них — способ честно строить отношения, а не повод для сплетен, сообщает progorodsamara.