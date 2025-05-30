«Мне что, закрыться в четырёх стенах?»: певец SHAMAN раскрыл правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Неожиданное признание на сцене

9 марта 2025 года певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на сольном концерте впервые публично подтвердил отношения с Екатериной Мизулиной. Артист пригласил её на сцену, где она появилась в белом платье — по его собственной задумке.

В эфире передачи «Пусть говорят» SHAMAN отметил:

«Важно быть честным. Я не хочу создавать иллюзию одиночки».

Как всё началось: песня, стрим и встреча

История пары началась в 2023 году, когда Екатерина пригласила артиста принять участие в стриме ко Дню России. Там прозвучала его патриотическая песня «Я русский», что и стало первым шагом к их знакомству.

Позже состоялась личная встреча, после чего между ними завязались серьёзные отношения. Сейчас, по словам Екатерины, они живут вместе.

Отношения с родителями и планы на будущее

Екатерина рассказала, что Ярослав отлично ладит с её матерью.

Со стороны SHAMAN — «тёплые и гармоничные отношения» с родителями певца.

На вопросы журналистов о браке или детях пара отвечает сдержанно: SHAMAN не торопит события, предпочитая «идти по пути без спешки».

Почему они решили быть открытыми

Публичность — не ради хайпа, а как способ быть честными друг с другом и с аудиторией.