"Мне что, закрыться в четырёх стенах?": певец SHAMAN открывает всю правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Внимание общественности привлекают отношения Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и Екатерины Мизулиной, председателя Лиги безопасного интернета. Хотя Екатерина привыкла к высокой публичности, сам певец предпочитал не делиться подробностями личной жизни, публикуя в соцсетях лишь профессиональные моменты и фото с гастролей. Это вызывало много вопросов у поклонников.

На сольном концерте Ярослав 9 марта неожиданно пригласил Екатерину на сцену и объявил, что между ними роман. После этого певец долго не комментировал ситуацию, но позже рассказал в программе «Пусть говорят», что идея выхода Екатерины в белом платье была его. Он отметил, что предпочитает открытость в личной жизни, чтобы жить в гармонии и не создавать иллюзий.

Их знакомство началось в 2023 году через игру Minecraft, когда Екатерина проводила стрим в честь Дня России с песней Ярослава «Я русский». Позже они встретились лично, и это стало началом отношений.

Сейчас они живут вместе. По словам Екатерины, Ярослав хорошо ладит с её матерью, а отношения с его родителями тоже складываются гармонично.

Журналисты спросили о возможной помолвке, но Ярослав ответил уклончиво, предпочитая не давать обещаний и не торопить события.

Пара пока находится на этапе становления отношений, а их публичность — скорее способ быть честными с собой и окружающими, а не поводом для сплетен, пишет источник.