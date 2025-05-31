Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"Мне что, закрыться в четырёх стенах?": певец SHAMAN открывает всю правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Внимание общественности привлекают отношения Яр...

artshots.ru

Подписаться на Дзен.канал

Внимание общественности привлекают отношения Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и Екатерины Мизулиной, председателя Лиги безопасного интернета. Хотя Екатерина привыкла к высокой публичности, сам певец предпочитал не делиться подробностями личной жизни, публикуя в соцсетях лишь профессиональные моменты и фото с гастролей. Это вызывало много вопросов у поклонников.

На сольном концерте Ярослав 9 марта неожиданно пригласил Екатерину на сцену и объявил, что между ними роман. После этого певец долго не комментировал ситуацию, но позже рассказал в программе «Пусть говорят», что идея выхода Екатерины в белом платье была его. Он отметил, что предпочитает открытость в личной жизни, чтобы жить в гармонии и не создавать иллюзий.

Их знакомство началось в 2023 году через игру Minecraft, когда Екатерина проводила стрим в честь Дня России с песней Ярослава «Я русский». Позже они встретились лично, и это стало началом отношений.

Сейчас они живут вместе. По словам Екатерины, Ярослав хорошо ладит с её матерью, а отношения с его родителями тоже складываются гармонично.

Журналисты спросили о возможной помолвке, но Ярослав ответил уклончиво, предпочитая не давать обещаний и не торопить события.

Пара пока находится на этапе становления отношений, а их публичность — скорее способ быть честными с собой и окружающими, а не поводом для сплетен, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

Интересное в Казани

21 час назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

как избавиться от жука вонючки

Не у нас

день назад

DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

массаж триггерных точек в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В заброшенном коровнике в Татарстане нашли тело 21-летнего студента

Не у нас

день назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Не у нас

день назад

Иеромонах Иоанн оценил слова протоиерея о запрете браков с людьми другой веры

Не у нас

9 часов назад

Ученые рассказали, что пиво помогает сохранить память, но при одном условии

Новости Татарстана

день назад

Муфтий РТ рассказал, можно ли стричь ногти и волосы перед Курбан-байрамом
Лонгриды
4 часа назад

Баумана или рынок? Почему главная улица Казани превратилась в торговую ярмарку

С наступлением туристического сезона улица Баум...

Новости Татарстана

7 минут назад

На трассе М-7 в Татарстане зафиксирована 6-километровая пробка

Не у нас

57 минут назад

Ученые рассказали, что в США нашли следы древнейшего транспорта

Не у нас

час назад

Названы 3 привычки в постели, которые говорят о низком интеллекте

Новости Татарстана

час назад

Соцсети: В ТЦ «Эссен» в Татарстане случился пожар
VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с р...
Новости Казани
день назад

VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с работой художника из Казани

Не у нас

час назад

5 удивительных фактов об огурцах

Не у нас

2 часа назад

Google научил искусственный интеллект примерять одежду за покупателей

Новости Татарстана

3 часа назад

Школьник из Елабуги сразился с умнейшими в телеигре Тины Канделаки «Умнее всех»
Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта подборка для вас: локации Казани, где дети могут играть, общаться и увлекаться