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"Мне что, закрыться в четырёх стенах?": артист SHAMAN раскрыл всю правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Личная жизнь певца Ярослава Дронова, известного...

artshots.ru

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Личная жизнь певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, давно вызывает интерес у поклонников. Особенно после того, как стало известно о его романтических отношениях с Екатериной Мизулиной — главой Лиги безопасного интернета.

Ярослав редко делится в соцсетях личными моментами — его страница наполнена фотографиями с концертов и рабочих поездок. Однако 9 марта на своём сольном концерте он удивил всех: пригласил Екатерину на сцену и объявил, что они вместе.

Позже в эфире программы «Пусть говорят» он признался, что идея с её выходом в белом платье была его. Артист подчеркнул: он не сторонник скрытности и предпочитает быть честным перед собой и людьми. По его словам, проще жить открыто, чем пытаться что-то прятать.

Их история началась с неожиданного знакомства — в 2023 году они впервые пообщались на стриме в Minecraft. Екатерина проводила эфир ко Дню России и включила песню SHAMAN’а «Я русский». После этого Ярослав приехал к ней лично, и с этого момента они начали тесное общение.

Сейчас пара живёт вместе. Екатерина рассказывает, что её мама хорошо приняла Ярослава, а с его родителями у неё тоже сложились добрые отношения.

На вопрос о планах на будущее Ярослав пока не даёт чётких ответов. Он отмечает, что не хочет торопить события и предпочитает жить настоящим.

Похоже, их открытость — не попытка привлечь внимание, а желание быть честными и не строить иллюзий. Отношения продолжают развиваться, и поклонникам остаётся только наблюдать за этой историей с интересом и уважением, пишет источник.

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