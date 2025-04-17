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Младшему было всего лишь 7 месяцев: многодетная мать зарубила топором своих детей

В Канске обнаружены тела троих детей с признака...

dzen.ru

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Трагедия произошла в городе Канск Красноярского края. В частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих детей.

По предварительной информации, причиной смерти стали множественные рубленые ранения. Возраст погибших — от младенца до восьми лет.

Подозреваемая — 29-летняя мать

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, в совершении преступления подозревается 29-летняя женщина — мать погибших детей. Её задержали, и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Один ребёнок уцелел

По данным «Комсомольской правды», в момент трагедии один из детей — семилетний мальчик — находился у бабушки и дедушки. Именно к ним позже пришла женщина и сообщила о произошедшем.

Что известно на данный момент

Следственные органы продолжают расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изучаются условия жизни семьи. Также рассматривается версия о возможных психических нарушениях у подозреваемой.

Мнение специалистов

Психологи подчёркивают важность своевременного реагирования на тревожные признаки в поведении родителей. По их словам, предупреждение подобных трагедий возможно лишь при внимании со стороны близких, а также при активной работе социальных служб.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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