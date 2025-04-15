Младшему было всего 7 месяцев: многодетная мать зарубила топором троих детей

В городе Канск Красноярского края произошла трагедия, потрясшая местных жителей. В одном из частных домов на улице Герцена были обнаружены тела троих детей с признаками насильственной смерти.

Следователи сообщают, что у погибших — младенца, девочки четырёх лет и восьмилетнего мальчика — зафиксированы рубленые раны.

Подозреваемая — мать детей

Как сообщает Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемой по делу проходит 29-летняя женщина — мать погибших. По предварительной информации, именно она может быть причастна к убийству собственных детей.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних с особой жестокостью. Женщина задержана, ей предстоит пройти процессуальные процедуры по выбору меры пресечения.

Выжил только один ребёнок

По информации издания Комсомольская правда, избежать трагедии удалось одному ребёнку. Семилетний сын находился у бабушки с дедушкой и не был в доме в момент преступления. Позднее, как отмечает источник, женщина пришла к родителям и рассказала о случившемся.

Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств трагедии. Эксперты и психологи подчеркивают важность раннего выявления признаков деструктивного поведения в семье, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем, сообщает kazanfirst.