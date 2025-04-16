Младшему было всего 7 месяцев: многодетная мать зарубила топором своих детей

Жители города Канск Красноярского края потрясены ужасной новостью — в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела троих малолетних детей.

По предварительным данным, все они погибли от рубленых ран. Возраст жертв — от младенца до восьми лет.

Под подозрением — мать

Как сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, по делу проходит 29-летняя женщина, которая является матерью погибших. Её подозревают в совершении убийства с особой жестокостью. Женщина задержана, в ближайшее время суд изберёт меру пресечения.

Один ребёнок остался жив

По информации «Комсомольской правды», трагедии удалось избежать одному ребёнку семьи. Семилетний мальчик на момент преступления находился у бабушки с дедушкой. Позже, как уточняет источник, женщина сама пришла к родителям и рассказала о случившемся.

Что известно сейчас

Следователи продолжают изучать обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, изучается история семьи. Также рассматриваются версии о психическом состоянии подозреваемой.

Комментарий специалистов:

Психологи и эксперты подчёркивают важность своевременного реагирования на тревожные сигналы в поведении родителей. Предупреждение подобных трагедий возможно только при участии как родственников, так и социальных служб.