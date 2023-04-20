Рогов заявил, что ВСУ хотят пойти в контрнаступление в день смерти Адольфа Гитлера

Руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ пойдут в свое анонсированное контрнаступление в годовщину смерти Адольфа Гитлера. Таким мнением Рогов поделился с РИА Новости.

Ранее эту же версию подтвердили и эксперты Newsweek, которые в утекших в Сеть документах Пентагона тоже нашли дату - 30 апреля.

30 апреля 1945 года умер Адольф Гитлер. И Рогов считает, что выбор даты наступления для ВСУ не является случайным. Киевский режим, по его словам "поклоняется фашистам".

Вероятно, украинское командование верит, что мистика дат им каким-то образом посодействует. А вот Владимир Рогов верит, что "Зеленский закончит точно так же, как закончил Гитлер", и ВСУ ждет участь войск вермахта.