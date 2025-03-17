Мировой океан захватывает сушу быстрее, чем ожидалось: какие страны затопит в ближайшее время

В 2024 году специалисты НАСА зафиксировали увеличение уровня мирового океана на 0,59 см, что оказалось значительно больше ожидаемого показателя в 0,43 см. Эксперты отметили, что скорость роста уровня воды в океанах возросла по сравнению с предыдущими годами.

Главной причиной этого явления ученые называют термическое расширение воды при её нагревании. Джош Уиллис, исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА, сообщил, что примерно две трети роста уровня океана обусловлены именно этим процессом. Ранее считалось, что основным фактором было таяние ледников, которое приводило к увеличению объема воды.

За последние 30 лет уровень мирового океана повысился на 10 см, при этом среднегодовой рост увеличился в два раза с начала измерений в 1993 году. Для мониторинга уровня воды НАСА использует спутниковые технологии.

Наблюдения за состоянием водной поверхности планеты проводятся с помощью спутника Sentinel-6 Michael Freilich, который был запущен в 2020 году. Полученные данные позволяют ученым следить за изменениями и корректировать прогнозы касаемо дальнейшего повышения уровня океана.