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Мировой океан наступает на сушу быстрее, чем ожидалось: какие страны затопит в ближайшее время

В 2024 году НАСА зафиксировала неожиданное уско...

archdaily.com

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Специалисты НАСА зафиксировали значительное увеличение уровня мирового океана в 2024 году, превысившее прогнозы.

По их данным, уровень океана поднялся на 0,59 сантиметра, что на 37% выше ожидаемого показателя в 0,43 сантиметра. Это ускорение изменения уровня моря считается одним из самых значительных за последние годы.

Причины ускорения изменений

Основным фактором, способствующим повышению уровня океана, является термическое расширение воды, вызванное повышением температуры. Джош Уиллис, исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА, подчеркивает, что около двух третей роста уровня моря можно объяснить именно этим процессом.

Это отличается от прежних данных, где основной причиной считалось таяние ледников.

Долгосрочная тенденция и инструменты наблюдения

За последние 30 лет уровень мирового океана вырос на десять сантиметров, с удвоенной скоростью роста с начала наблюдений в 1993 году. Для мониторинга изменений НАСА использует современные спутниковые технологии.

Основным инструментом является спутник Sentinel-6 Michael Freilich, запущенный в 2020 году, который позволяет точно отслеживать изменения уровня моря и адаптировать прогнозы о будущем его повышении.

Выводы и перспективы

Полученные данные означают необходимость пересмотра существующих моделей изменения климата и подготовки к более серьезным изменениям в природных условиях.

НАСА продолжает анализировать полученную информацию и работает над уточнением прогнозов, что крайне важно для планирования мер по снижению рисков и адаптации к изменяющемуся климату, сообщает miranews.ru.

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