Мировой океан наступает на сушу быстрее, чем ожидалось: какие страны окажутся под водой в ближайшее время

Эксперты НАСА сообщили, что в 2024 году уровень мирового океана поднялся на 0,59 см, что значительно больше ожидаемых 0,43 см. Они отмечают, что процесс повышения уровня воды ускорился по сравнению с предыдущими периодами.

Основной причиной этого изменения называют термическое расширение воды из-за повышения температуры. По словам Джоша Уиллиса из Лаборатории реактивного движения НАСА, примерно две трети роста уровня океана связано с этим фактором, хотя раньше основным объяснением считалось таяние ледников, которое добавляло воду в океан.

За последние 30 лет уровень мирового океана увеличился на 10 см, а среднегодовой рост удвоился с 1993 года, когда начались регулярные наблюдения. Для мониторинга уровня океана НАСА использует спутниковые технологии.

Нынешние наблюдения проводятся с помощью спутника Sentinel-6 Michael Freilich, который был запущен в 2020 году. Эти данные помогают ученым отслеживать изменения и корректировать прогнозы о будущем повышении уровня океана, сообщает НАСА, пишет miranews.ru.