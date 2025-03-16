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Мировой океан наступает на сушу быстрее, чем мы были готовы: какие страны затопит в ближайшее время

Ученые НАСА зафиксировали, что в 2024 году уров...

research.uga.edu

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Ученые НАСА зафиксировали, что в 2024 году уровень мирового океана увеличился на 0,59 см, что превышает ранее ожидаемый показатель в 0,43 см. Специалисты отмечают, что скорость подъема воды продолжает расти.

Главной причиной этого явления называют термическое расширение воды. По словам исследователя НАСА Джоша Уиллиса, около двух третей общего повышения связано именно с нагреванием океанов, тогда как ранее основным фактором считалось таяние ледников.

За последние три десятилетия уровень океана поднялся на 10 см, а среднегодовой темп роста за этот период удвоился. НАСА отслеживает эти изменения с помощью спутниковых технологий.

В настоящее время наблюдения проводятся спутником Sentinel-6 Michael Freilich, который был запущен в 2020 году. Полученные данные позволяют ученым анализировать изменения уровня воды и уточнять прогнозы на будущее, пишет miranews.ru.

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