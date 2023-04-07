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"Мирному договору - быть": астрологи все просчитали и рассказали, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Астрологи рассказали, когда и чем завершится спецоперация на Украине
"Мирному договору - быть": астрологи все просчитали и рассказали, когда и чем закончится спецоперация на Украине

Фото: Спорт КП

Своим мнением относительно исхода и сроков окончания СВО на Украине делятся не только политологи и военные эксперты. Астрологи решили провести свои подсчеты.

Сверившись с космосом, они пришли к выводу, что конфликт завершится мирным договором.

Как пишет "СтарХит", большинство астролог и предсказателей, опрошенных изданием, пришли к выводу, что конфликт достиг пика, и далее будет утихать. Примерно через 6 месяцев возникнет ситуация, в которой стороны смогут найти компромисс и заключат мирный договор.

Многое решат дипломаты в процессе переговоров.

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