Астрологи рассказали, когда и чем завершится спецоперация на Украине

Своим мнением относительно исхода и сроков окончания СВО на Украине делятся не только политологи и военные эксперты. Астрологи решили провести свои подсчеты.

Сверившись с космосом, они пришли к выводу, что конфликт завершится мирным договором.

Как пишет "СтарХит", большинство астролог и предсказателей, опрошенных изданием, пришли к выводу, что конфликт достиг пика, и далее будет утихать. Примерно через 6 месяцев возникнет ситуация, в которой стороны смогут найти компромисс и заключат мирный договор.

Многое решат дипломаты в процессе переговоров.