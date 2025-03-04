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Мира не дождаться: как скандал между США и Украиной отразится на урегулировании конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил готовность ...

grozny-inform.ru

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул готовность возобновить диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским по достижению мира.

Трамп заявил журналистам в Овальном кабинете, что Зеленский должен демонстрировать заинтересованность в мире и не переоценивать свои возможности. Эти комментарии прозвучали после того, как президент Украины выразил негатив в адрес России и её президента Владимира Путина.

Скандал вокруг переговоров между двумя президентами возник после того, как Зеленский в рамках протокольного визита в Вашингтон начал обсуждение истории конфликта, что вызвало неодобрение Трампа. Трамп указал на невозможность заключения сделок при выражении ненависти к другой стороне.

В эфире CNN госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленскому следует извиниться за неудачу в переговорах. По его мнению, украинскому лидеру стоило избежать агрессии и сосредоточиться на мирных уступках.

Отношения между президентами обострились на фоне сделки по редкоземельным металлам стоимостью $500 млрд, которую Зеленский отклонил, ссылаясь на недостаточные гарантии безопасности для Украины. В то время как глава американского минфина Скотт Бессент критиковал Зеленского за отказ от экономического соглашения.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предполагает, что интерес Трампа к украинскому вопросу может снизиться, несмотря на значительные репутационные издержки отказа от урегулирования конфликта. Соединенные Штаты могут даже временно прекратить помощь Украине, чтобы заставить Киев извлечь уроки из собственной несговорчивости.

Ситуация подталкивает европейских лидеров к вовлечению США в диалог по украинскому кризису, в то время как Россия стремится стать конструктивным партнером в решении украинской проблемы. Отношения Киева и Вашингтона продолжают оставаться на весах, где каждое движение может сильно повлиять на будущее региона, сообщает vedomosti.ru.

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