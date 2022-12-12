Минздрав РФ составил список недопустимых слов для врачей при записи больного на прием
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Минздрав РФ составил методичку для врачей и месестер российских больниц по общению с пациентами во время дистанционных консультаций, пишет "Ъ".
Медикам рекомендовано воздержаться от любых фраз и интонаций, который могут демонстрировать безразличие к больному, а также прямых или завуалированных оскорблений, оценок, высказываний, которые не несут конкретного смысла.
В ведомстве призвали отказаться от употребления уменьшительно-ласкательных слов и использовать нейтральное обращение "вы".