Минус придёт совсем скоро: эксперты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков

Предстоящие выходные принесут похолодание и дожди, что станет серьёзным испытанием для дачников. Особенно уязвимыми перед заморозками остаются плодовые деревья и рассада. REGIONS собрали рекомендации экспертов, как защитить посадки от весеннего холода.

Как уберечь растения от заморозков

Первым под удар попадает рассада, даже если она стоит в теплицах. Специалисты советуют не спешить с высадкой в открытый грунт. Лучше дождаться более стабильной и тёплой погоды.

Если заморозки всё же пришли:

Укрывайте растения агроволокном, спанбондом или плёнкой.

Используйте стеклянные банки, пластиковые бутылки, бумажные колпаки — главное, чтобы листья не касались укрытия.

Обильно поливайте растения перед укрытием — влажная почва лучше держит тепло.

Чтобы сохранить тепло у корней, полезно окучивать растения торфом, землёй или измельчённой скорлупой. Если появились признаки подмораживания, спасают солома, тёплое опрыскивание и стимуляторы роста, а через пару дней можно внести азотные удобрения.

Как морозы влияют на разные культуры

Вишня теряет цветки уже при –2 °C, сильные заморозки губят весь урожай. Более устойчивые сорта: «Заря Поволжья», «Плодородная Мичурина», «Ашинская».

Чёрная смородина выдерживает до –4 °C, красная — хуже: завязи теряются при –5 °C.

Жимолость спокойно переносит морозы до –8 °C.

Яблони и груши в период цветения страдают при температуре от –1,7 до –2,2 °C, в стадии бутонов — до –4 °C.

Способы защиты сада

Молодые деревья и кустарники укрывайте агроволокном или спанбондом.

Клубнику накрывайте соломой, газетами или ветошью после хорошего полива.

Расставьте на участке ёмкости с тёплой водой — они отдадут тепло ночью.

Более опытным садоводам подойдут:

Дождевание — вечером полить растения мелким распылением, чтобы создать паровую защиту (только в безветренную погоду и при температуре не ниже –5 °C).

Дымление — разложить на участке тлеющие кучи веток, листвы и сорняков для удержания тепла. На шесть соток нужно около шести куч на расстоянии 5–10 метров друг от друга.

Как понять, пострадали ли цветки

Срежьте веточки с бутонами и поставьте их в воду. Если через день-два пестики останутся зелёными — всё в порядке. Если потемнели — цветки замёрзли.

Что делать в будущем

Эксперты советуют выбирать сорта с поздним цветением и высаживать растения на возвышенностях — там риск повреждения от заморозков ниже, пишет дзен-канал "Аргументы и факты".