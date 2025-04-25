Минус нагрянет совсем скоро: эксперты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков

В ближайшие выходные в регионах России ожидается резкое похолодание, дожди и ночные заморозки.

По данным синоптиков, температура может опуститься до –2…–5°C, что опасно для рассады, цветущих деревьев и молодых саженцев.

Эксперты собрали проверенные способы защиты растений, которые помогут сохранить урожай.

Первыми страдают рассада и цветущие культуры

Особенно уязвимыми остаются:

Рассада томатов, перцев, баклажанов, даже в теплицах

Цветущая вишня, груши, яблони и смородина

Клубника и садовые кустарники

Не спешите высаживать рассаду в открытый грунт — лучше подождать более стабильной температуры.

Как защитить посадки: пошаговые рекомендации

Укрытие

Используйте агроволокно, спанбонд, мешковину

Подойдут также банки, пластиковые бутылки, бумажные колпаки

Важно: листья не должны касаться укрытия

Полив

Перед укрытием обильно полейте растения — влажная почва дольше держит тепло

Окучивание

Засыпьте основание растений торфом, землёй или измельчённой скорлупой

Цветение — самый уязвимый этап

Вишня теряет цветки уже при –2°C

Чёрная смородина выдержит до –4°C, красная — только до –2°C

Яблони и груши в цвету страдают при –1,7…–2,2°C

Жимолость — самая стойкая, держит до –8°C

Выбирайте поздно цветущие сорта: «Заря Поволжья», «Ашинская», «Плодородная Мичурина»

Дополнительные методы защиты

Дождевание

Вечером полейте растения мелким распылением

Образуется паровая защита

Работает до –5°C, без ветра

Дымление

Тлеющие кучи (ветки, листья, влажная ботва) создают дымовую завесу

Располагаются по участку: 6 куч на 6 соток

Лучше проводить вместе с соседями

После заморозков: как проверить повреждения

Срежьте ветви с бутонами и поставьте в воду:

Зелёные пестики — цветки живы

Потемнение — цветки пострадали

Полезные советы на будущее