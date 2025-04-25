Минус нагрянет совсем скоро: эксперты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков
deilo.ru
В ближайшие выходные в регионах России ожидается резкое похолодание, дожди и ночные заморозки.
По данным синоптиков, температура может опуститься до –2…–5°C, что опасно для рассады, цветущих деревьев и молодых саженцев.
Эксперты собрали проверенные способы защиты растений, которые помогут сохранить урожай.
Первыми страдают рассада и цветущие культуры
Особенно уязвимыми остаются:
- Рассада томатов, перцев, баклажанов, даже в теплицах
- Цветущая вишня, груши, яблони и смородина
- Клубника и садовые кустарники
Не спешите высаживать рассаду в открытый грунт — лучше подождать более стабильной температуры.
Как защитить посадки: пошаговые рекомендации
- Укрытие
Используйте агроволокно, спанбонд, мешковину
Подойдут также банки, пластиковые бутылки, бумажные колпаки
Важно: листья не должны касаться укрытия
- Полив
Перед укрытием обильно полейте растения — влажная почва дольше держит тепло
- Окучивание
Засыпьте основание растений торфом, землёй или измельчённой скорлупой
Цветение — самый уязвимый этап
- Вишня теряет цветки уже при –2°C
- Чёрная смородина выдержит до –4°C, красная — только до –2°C
- Яблони и груши в цвету страдают при –1,7…–2,2°C
- Жимолость — самая стойкая, держит до –8°C
Выбирайте поздно цветущие сорта: «Заря Поволжья», «Ашинская», «Плодородная Мичурина»
Дополнительные методы защиты
- Дождевание
Вечером полейте растения мелким распылением
Образуется паровая защита
Работает до –5°C, без ветра
- Дымление
Тлеющие кучи (ветки, листья, влажная ботва) создают дымовую завесу
Располагаются по участку: 6 куч на 6 соток
Лучше проводить вместе с соседями
После заморозков: как проверить повреждения
- Срежьте ветви с бутонами и поставьте в воду:
- Зелёные пестики — цветки живы
- Потемнение — цветки пострадали
Полезные советы на будущее
- Сажайте на возвышенности — там теплее
- Предпочитайте сорта с поздним цветением
- Следите за прогнозами и имейте укрывной материал под рукой, сообщает dzen.
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