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Минус нагрянет совсем скоро: эксперты рассказали, как спасти урожай на даче от весенних заморозков

Выходные принесут заморозки и дожди

deilo.ru

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В ближайшие выходные в регионах России ожидается резкое похолодание, дожди и ночные заморозки.

По данным синоптиков, температура может опуститься до –2…–5°C, что опасно для рассады, цветущих деревьев и молодых саженцев.

Эксперты собрали проверенные способы защиты растений, которые помогут сохранить урожай.

Первыми страдают рассада и цветущие культуры

Особенно уязвимыми остаются:

  • Рассада томатов, перцев, баклажанов, даже в теплицах
  • Цветущая вишня, груши, яблони и смородина
  • Клубника и садовые кустарники

Не спешите высаживать рассаду в открытый грунт — лучше подождать более стабильной температуры.

Как защитить посадки: пошаговые рекомендации

  • Укрытие

Используйте агроволокно, спанбонд, мешковину

Подойдут также банки, пластиковые бутылки, бумажные колпаки

Важно: листья не должны касаться укрытия

  • Полив

Перед укрытием обильно полейте растения — влажная почва дольше держит тепло

  • Окучивание

Засыпьте основание растений торфом, землёй или измельчённой скорлупой

Цветение — самый уязвимый этап

  • Вишня теряет цветки уже при –2°C
  • Чёрная смородина выдержит до –4°C, красная — только до –2°C
  • Яблони и груши в цвету страдают при –1,7…–2,2°C
  • Жимолость — самая стойкая, держит до –8°C

Выбирайте поздно цветущие сорта: «Заря Поволжья», «Ашинская», «Плодородная Мичурина»

Дополнительные методы защиты

  • Дождевание

Вечером полейте растения мелким распылением

Образуется паровая защита

Работает до –5°C, без ветра

  • Дымление

Тлеющие кучи (ветки, листья, влажная ботва) создают дымовую завесу

Располагаются по участку: 6 куч на 6 соток

Лучше проводить вместе с соседями

После заморозков: как проверить повреждения

  • Срежьте ветви с бутонами и поставьте в воду:
  • Зелёные пестики — цветки живы
  • Потемнение — цветки пострадали

Полезные советы на будущее

  • Сажайте на возвышенности — там теплее
  • Предпочитайте сорта с поздним цветением
  • Следите за прогнозами и имейте укрывной материал под рукой, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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