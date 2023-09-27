Минус 7000 рублей: россиянам, которые получают единое пособие, сообщили печальную новость

Россияне, получающие единое пособие, предупредили, как правильно подать документы, чтобы не получить отказа.

Если семья многодетная, надо подтвердить свой статус. Если в семье кто-то не работает, важно обеспечить источник дохода, можно стать, к примеру, самозанятым.

Важно также сосредоточиться на комплектации документов, многие из которых проверяются в автоматическом режиме. В отдельных случаях могут попросить подтвердить документы самостоятельно, например, предоставить справку изх школы об обучении ребенка.

В среднем по стране в 2023 году единое пособие составляет 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей (в зависимости от нуждаемости начисляют 50,70 или 100% от прожиточного минимума в регионе).

