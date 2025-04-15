Минус 20 лет: вот как правильно умываться солью — способ омоложения кожи
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Есть простой и эффективный способ освежить и очистить кожу прямо у себя дома с помощью обычной соли. Это не только экономно, но и очень результативно.
Почему соль полезна для кожи?
Соль действует как натуральный эксфолиант. Она мягко удаляет ороговевшие клетки, выравнивает поверхность кожи и помогает избавиться от жирного блеска. При регулярном применении кожа становится более гладкой, свежей и подтянутой.
Как приготовить соляной раствор для кожи?
Для домашней процедуры вам понадобятся:
- 1 столовая ложка поваренной соли
- 100 мл чистой воды (лучше тёплой)
Растворите соль в воде до полного растворения. Затем смочите ватный диск в полученном растворе и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте средство на коже на 5 минут, затем умойтесь тёплой водой.
После процедуры — никакой косметики
После умывания не используйте дополнительные очищающие средства, мыло или кремы. Дайте коже время восстановиться и «подышать» без посторонних средств. Это позволит ей лучше восстановиться и поддержать естественный баланс.
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