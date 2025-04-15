Минус 20 лет: вот как правильно умываться солью — способ омоложения кожи

Не хотите тратить лишние деньги на уход в салонах красоты?

Есть простой и эффективный способ освежить и очистить кожу прямо у себя дома с помощью обычной соли. Это не только экономно, но и очень результативно.

Почему соль полезна для кожи?

Соль действует как натуральный эксфолиант. Она мягко удаляет ороговевшие клетки, выравнивает поверхность кожи и помогает избавиться от жирного блеска. При регулярном применении кожа становится более гладкой, свежей и подтянутой.

Как приготовить соляной раствор для кожи?

Для домашней процедуры вам понадобятся:

1 столовая ложка поваренной соли

100 мл чистой воды (лучше тёплой)

Растворите соль в воде до полного растворения. Затем смочите ватный диск в полученном растворе и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте средство на коже на 5 минут, затем умойтесь тёплой водой.

После процедуры — никакой косметики

После умывания не используйте дополнительные очищающие средства, мыло или кремы. Дайте коже время восстановиться и «подышать» без посторонних средств. Это позволит ей лучше восстановиться и поддержать естественный баланс.