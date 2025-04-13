Минус 20 лет: как следует умываться солью — способ омоложения кожи

Как очистить кожу лица с помощью соли: простой способ для домашнего ухода

Если вы часто оставляете деньги в салонах красоты и не знаете, какие процедуры можно делать дома, стоит обратить внимание на простой и эффективный метод очищения кожи с помощью соли. Такой подход помогает избавиться от ороговевшего слоя, придает коже свежесть и тонизирует её.

Как приготовить раствор для умывания:

Разведите одну столовую ложку соли в 100 миллилитрах воды. Смочите ватный диск в растворе и аккуратно нанесите на лицо. Оставьте раствор на коже на 5 минут. Затем смойте теплой водой.

После такой процедуры не рекомендуется использовать другие очищающие средства или крема, чтобы не перегрузить кожу.

Этот метод помогает избавиться от жирного блеска, улучшает текстуру кожи и способствует её очищению. Попробуйте, и вы заметите разницу, предлагает b-port.com.