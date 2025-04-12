Минус 20 лет: как правильно умываться солью — способ омоложения кожи

Не хотите тратить лишние деньги на уход в салонах красоты?

Мягкий, но эффективный способ освежить и очистить кожу можно реализовать прямо у себя дома — с помощью обычной соли. Этот метод не только бюджетный, но и очень результативный.

Зачем соль коже?

Соль действует как натуральный эксфолиант. Она бережно удаляет ороговевшие частички, выравнивает поверхность кожи и помогает снизить жирный блеск. При регулярном использовании кожа становится более гладкой, свежей и подтянутой.

Как приготовить соляной раствор

Для домашней процедуры потребуется:

1 столовая ложка поваренной соли;

100 мл чистой воды (лучше тёплой).

Размешайте соль в воде до полного растворения. Готовым раствором смочите ватный диск и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте средство на коже примерно на 5 минут. Затем умойтесь тёплой водой.

После процедуры — никакой косметики

Сразу после умывания не стоит использовать дополнительные очищающие средства, мыло или даже кремы. Дайте коже время «подышать» и восстановиться самостоятельно, сообщает b-port.