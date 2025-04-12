Минус 20 лет: как правильно умываться солью — способ омоложения кожи
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Мягкий, но эффективный способ освежить и очистить кожу можно реализовать прямо у себя дома — с помощью обычной соли. Этот метод не только бюджетный, но и очень результативный.
Зачем соль коже?
Соль действует как натуральный эксфолиант. Она бережно удаляет ороговевшие частички, выравнивает поверхность кожи и помогает снизить жирный блеск. При регулярном использовании кожа становится более гладкой, свежей и подтянутой.
Как приготовить соляной раствор
Для домашней процедуры потребуется:
- 1 столовая ложка поваренной соли;
- 100 мл чистой воды (лучше тёплой).
Размешайте соль в воде до полного растворения. Готовым раствором смочите ватный диск и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте средство на коже примерно на 5 минут. Затем умойтесь тёплой водой.
После процедуры — никакой косметики
Сразу после умывания не стоит использовать дополнительные очищающие средства, мыло или даже кремы. Дайте коже время «подышать» и восстановиться самостоятельно, сообщает b-port.
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