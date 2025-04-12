Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Минус 20 лет: как правильно умываться солью — способ омоложения кожи

Узнайте, как обычная соль может заменить дорого...

in.pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

Не хотите тратить лишние деньги на уход в салонах красоты?

Мягкий, но эффективный способ освежить и очистить кожу можно реализовать прямо у себя дома — с помощью обычной соли. Этот метод не только бюджетный, но и очень результативный.

Зачем соль коже?

Соль действует как натуральный эксфолиант. Она бережно удаляет ороговевшие частички, выравнивает поверхность кожи и помогает снизить жирный блеск. При регулярном использовании кожа становится более гладкой, свежей и подтянутой.

Как приготовить соляной раствор

Для домашней процедуры потребуется:

  • 1 столовая ложка поваренной соли;
  • 100 мл чистой воды (лучше тёплой).

Размешайте соль в воде до полного растворения. Готовым раствором смочите ватный диск и аккуратно протрите лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте средство на коже примерно на 5 минут. Затем умойтесь тёплой водой.

После процедуры — никакой косметики

Сразу после умывания не стоит использовать дополнительные очищающие средства, мыло или даже кремы. Дайте коже время «подышать» и восстановиться самостоятельно, сообщает b-port.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

22 часа назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

где находятся постельные клопы

Новости Татарстана

день назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога

подстричь йоркширского терьера в Санкт-Петербурге

Не у нас

22 часа назад

В Екатеринбурге башенный кран раздавил рабочего

Новости Казани

день назад

В Адмиралтейской слободе может появиться этнодеревня

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Новости Казани

день назад

На Академика Арбузова мужчина на легковушке влетел в подземный переход

Новости Казани

15 часов назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста
Новости Казани
2 дня назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Новости Казани

2 часа назад

12 и 13 апреля в Казани пройдет выездная регистрация собак и их вакцинация

Интересное в Казани

19 часов назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

Не у нас

13 часов назад

Ученые фиксируют смещение Северного полюса

Не у нас

13 часов назад

Ученая Анна Воробьёва описала границу между миром живых и мертвых
В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с ...
Новости Казани
день назад

В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом

Не у нас

17 часов назад

Археологи доказали роль мамонтов в воспитании детей палеолита

Не у нас

18 часов назад

Учёные из Калифорнии раскрыли причину повышенного болевого порога у женщин

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане с виновника ДТП взыскана компенсация за травмы ребенка
Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финал...
Интересное в Казани
4 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов