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Минус 20 лет: как правильно умывать лицо солью — способ омоложения кожи

Тратите много на салоны красоты? Некоторые проц...

1prime.ru

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Тратите много на салоны красоты? Некоторые процедуры легко можно сделать дома — например, очищение кожи с помощью обычной соли. Такой способ давно используется как мягкий пилинг: он убирает ороговевшие клетки, матирует и придаёт коже свежий вид.

Как приготовить солевой раствор для умывания

  • Возьмите 1 столовую ложку соли.

  • Растворите её в 100 мл тёплой воды.

Получившийся раствор наносится на лицо с помощью ватного диска. Дайте ему подействовать около 5 минут, а затем тщательно смойте тёплой водой.

Важно помнить

После процедуры не нужно использовать дополнительные очищающие средства или наносить крем. Дайте коже отдохнуть и восстановиться естественным образом.

Простой и доступный способ ухаживать за лицом без лишних затрат, пишет b-port.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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