Минус 20 лет: как правильно умывать лицо солью — способ омоложения кожи
1prime.ru
Тратите много на салоны красоты? Некоторые процедуры легко можно сделать дома — например, очищение кожи с помощью обычной соли. Такой способ давно используется как мягкий пилинг: он убирает ороговевшие клетки, матирует и придаёт коже свежий вид.
Как приготовить солевой раствор для умывания
Возьмите 1 столовую ложку соли.
Растворите её в 100 мл тёплой воды.
Получившийся раствор наносится на лицо с помощью ватного диска. Дайте ему подействовать около 5 минут, а затем тщательно смойте тёплой водой.
Важно помнить
После процедуры не нужно использовать дополнительные очищающие средства или наносить крем. Дайте коже отдохнуть и восстановиться естественным образом.
Простой и доступный способ ухаживать за лицом без лишних затрат, пишет b-port.com.
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