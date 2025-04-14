Минус 20 лет: как правильно умывать лицо солью — способ омоложения кожи

Тратите много на салоны красоты? Некоторые процедуры легко можно сделать дома — например, очищение кожи с помощью обычной соли. Такой способ давно используется как мягкий пилинг: он убирает ороговевшие клетки, матирует и придаёт коже свежий вид.

Как приготовить солевой раствор для умывания

Возьмите 1 столовую ложку соли.

Растворите её в 100 мл тёплой воды.

Получившийся раствор наносится на лицо с помощью ватного диска. Дайте ему подействовать около 5 минут, а затем тщательно смойте тёплой водой.

Важно помнить

После процедуры не нужно использовать дополнительные очищающие средства или наносить крем. Дайте коже отдохнуть и восстановиться естественным образом.

Простой и доступный способ ухаживать за лицом без лишних затрат, пишет b-port.com.