Минтруд перенёс даты майских выходных: объявлен новый календарь отдыха

Май 2025 года принесет россиянам два значительных периода отдыха благодаря государственным праздникам, обеспечивая идеальное время для отдыха и празднований.

Подробнее разберем расписание и особенности предстоящих выходных.

Первый праздничный период

Праздник весны и труда Начало мая предложит четыре выходных дня с 1 по 4 мая. Открытие этого периода составит государственный праздник — Праздник весны и труда, который приходится на четверг, 1 мая. Следующие дни (3-4 мая) также будут выходными, создавая прекрасную возможность для долгожданных весенних мероприятий.

Второй праздничный период

День Победы Второй период начнется с перенесенного выходного на четверг, 8 мая, за которым последует праздничный день 9 мая — День Победы. Выходные дни 10-11 мая завершат этот цикл, предоставляя достаточно времени для участия в памятных мероприятиях и семейного отдыха.

Особенности рабочего графика мая

В преддверии праздников, последняя неделя апреля (28-30 апреля) будет сокращена до трех рабочих дней, а 30 апреля объявлен предпраздничным днем с сокращением рабочего времени на один час. В общем, майский месяц будет включать 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

Рекомендации для максимального использования выходных

Для тех, кто планирует максимально использовать эти периоды для отдыха, рекомендуется взять отгулы с 5 по 7 мая. Дачникам стоит учесть погодные условия для планирования работ, а путешественникам — заранее забронировать билеты и жилье, чтобы избежать последних минутных расходов.

Перенос выходных дней и продление праздничных периодов в мае 2025 года делают этот месяц идеальным для длительного отдыха и различных празднований в России.

Эти изменения позволяют гражданам лучше планировать свой отдых и наслаждаться весной в полной мере, сообщает progorod59.