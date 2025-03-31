Минтруд перенёс даты майских выходных: мы получили новый календарь отдыха

В мае 2025 года россиян ожидают два продолжительных периода выходных, связанных с государственными праздниками, сообщает источник.

Первый праздничный период:

Продолжительность: 4 дня (1-4 мая)

Центральное событие: Праздник весны и труда (1 мая)

Формирование выходных: Праздничный четверг (1 мая) + выходные (3-4 мая)

Второй праздничный период:

Продолжительность: 4 дня (8-11 мая)

Центральное событие: День Победы (9 мая)

Формирование выходных: Перенесенный выходной (8 мая) + праздничная пятница (9 мая) + выходные (10-11 мая)

Особенности рабочего графика:

Предпраздничная неделя (28-30 апреля) будет сокращена до 3 дней.

30 апреля — предпраздничный день (сокращение рабочего времени на 1 час).

Общее количество рабочих дней в мае: 18.

Общее количество выходных и праздничных дней: 13.

Сравнение с 2024 годом:

Майские праздники в 2025 году будут более продолжительными благодаря переносу выходного с 4 января на 2 мая и переносу Дня защитника Отечества с 23 февраля на 8 мая.

Рекомендации по планированию: