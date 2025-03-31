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Минтруд перенёс даты майских выходных: мы получили новый календарь отдыха

В мае 2025 года россиян ожидают два продолжител...

passion.ru

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В мае 2025 года россиян ожидают два продолжительных периода выходных, связанных с государственными праздниками, сообщает источник.

Первый праздничный период:

  • Продолжительность: 4 дня (1-4 мая)

  • Центральное событие: Праздник весны и труда (1 мая)

  • Формирование выходных: Праздничный четверг (1 мая) + выходные (3-4 мая)

Второй праздничный период:

  • Продолжительность: 4 дня (8-11 мая)

  • Центральное событие: День Победы (9 мая)

  • Формирование выходных: Перенесенный выходной (8 мая) + праздничная пятница (9 мая) + выходные (10-11 мая)

Особенности рабочего графика:

  • Предпраздничная неделя (28-30 апреля) будет сокращена до 3 дней.

  • 30 апреля — предпраздничный день (сокращение рабочего времени на 1 час).

  • Общее количество рабочих дней в мае: 18.

  • Общее количество выходных и праздничных дней: 13.

Сравнение с 2024 годом:
Майские праздники в 2025 году будут более продолжительными благодаря переносу выходного с 4 января на 2 мая и переносу Дня защитника Отечества с 23 февраля на 8 мая.

Рекомендации по планированию:

  • Для более длительного отдыха можно взять отгулы с 5 по 7 мая.

  • Дачникам рекомендуется учитывать погодные условия при планировании работ.

  • Путешественникам стоит забронировать билеты и жилье заране, сообщает источник.

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